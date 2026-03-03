Renato Gaúcho fechou com o Vasco - Divulgação/Vasco

Publicado 03/03/2026 21:42 | Atualizado 03/03/2026 22:43

Rio - Renato Gaúcho é o novo técnico do Vasco . O Cruz-Maltino anunciou, na noite desta terça-feira (3), a contratação de Portaluppi, que firmou vínculo até o fim de 2026.



Mais cedo, Renato se antecipou ao Vasco e confirmou o acerto . Ele postou uma foto da época em que treinava o Gigante da Colina e escreveu: "Feliz em estar de volta". Os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles chegam ao clube junto com o técnico.

Portaluppi vai substituir Fernando Diniz, que foi demitido no dia 22 de fevereiro. Na derrota para o Santos por 2 a 1 e no empate em 1 a 1 com o Fluminense, o interino Bruno Lazaroni comandou o time.

O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho é o novo treinador da equipe profissional. O técnico assinou contrato válido até o fim de 2026 e inicia sua terceira passagem pelo clube.



— Vasco da Gama (@VascodaGama) March 4, 2026

Ele vai se apresentar nesta quarta-feira (4) e comandará seu primeiro treino no CT Moacyr Barbosa. A expectativa é que a estreia à frente do time aconteça em 12 de março. Neste dia, o Cruz-Maltino enfrenta o Palmeiras em São Januário, a partir das 19h30, pela quinta rodada do Brasileirão.

Esta será a terceira vez que Renato assume o time do Vasco. A primeira passagem aconteceu entre 2005 e 2007. Já a segunda foi em 2008.