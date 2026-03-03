Renato GaúchoLucas Uebel / Grêmio

Rio - Renato Gaúcho se antecipou e comemorou o retorno ao Vasco. Em uma rede social nesta terça-feira (3), ele publicou uma foto da época em que treinava o Cruz-Maltino e escreveu: "Feliz em estar de volta!".
Post de Renato Gaúcho no story do Instagram - Reprodução/Instagram @renatogaucho
O Gigante da Colina acertou a contratação de Portaluppi nesta terça-feira (3). Renato estava livre no mercado desde que deixou o Fluminense, em setembro de 2025. Ele chega com a missão de substituir o técnico Fernando Diniz, que foi demitido do Vasco no dia 22 de fevereiro.
Esta será a terceira vez que Renato assume o time do Vasco. A primeira passagem aconteceu entre 2005 e 2007. Já a segunda foi em 2008.
