Rodrigo Castillo é reforço do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 03/03/2026 21:58 | Atualizado 03/03/2026 21:59

Rio - Depois de anunciar o zagueiro Julián Millán , o Fluminense confirmou a contratação do atacante Rodrigo Castillo nesta terça-feira (3). Ele passou por exames médicos e assinou com o Tricolor até o fim de 2030.

O centroavante estava no Lanús e foi um dos destaques da conquista da Recopa Sul-Americana sobre o Flamengo. O atacante na vitória por 1 a 0 na partida de ida e no triunfo por 3 a 2 no jogo da volta.

“Estou muito orgulhoso de conseguir chegar a um clube tão grande. Estou com muita expectativa para o que está por vir e muito feliz de estar aqui”, disse o jogador de 27 anos, ao site do Fluminense.

Castillo chega sob alta expectativa, já que foi o nome escolhido pelo Fluminense para ser o homem-gol da equipe e custou 10 milhões de dólares (R$ 51,4 milhões) pelos 100% dos direitos do atacante.

Com a contratação de Castillo, o Fluminense finalmente conseguirá finalizar um reforço para o ataque na atual janela de transferência. O Tricolor tentou Hulk, Denis Bouanga, Alexis Cuello e Gabriel Ávalos sem sucesso.

“Quero agradecer a todos os torcedores. Recebi muitas mensagens de carinho. Quero que saibam que dentro de campo vou deixar tudo de mim”, afirmou o novo camisa 19 do Tricolor.