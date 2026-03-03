Rodrigo Castillo é reforço do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC
Fluminense confirma a contratação de Rodrigo Castillo, carrasco do Flamengo
Ele vestirá a camisa 19 do Tricolor
Rio - Depois de anunciar o zagueiro Julián Millán, o Fluminense confirmou a contratação do atacante Rodrigo Castillo nesta terça-feira (3). Ele passou por exames médicos e assinou com o Tricolor até o fim de 2030.
O centroavante estava no Lanús e foi um dos destaques da conquista da Recopa Sul-Americana sobre o Flamengo. O atacante na vitória por 1 a 0 na partida de ida e no triunfo por 3 a 2 no jogo da volta.
“Estou muito orgulhoso de conseguir chegar a um clube tão grande. Estou com muita expectativa para o que está por vir e muito feliz de estar aqui”, disse o jogador de 27 anos, ao site do Fluminense.
Castillo chega sob alta expectativa, já que foi o nome escolhido pelo Fluminense para ser o homem-gol da equipe e custou 10 milhões de dólares (R$ 51,4 milhões) pelos 100% dos direitos do atacante.
Com a contratação de Castillo, o Fluminense finalmente conseguirá finalizar um reforço para o ataque na atual janela de transferência. O Tricolor tentou Hulk, Denis Bouanga, Alexis Cuello e Gabriel Ávalos sem sucesso.
“Quero agradecer a todos os torcedores. Recebi muitas mensagens de carinho. Quero que saibam que dentro de campo vou deixar tudo de mim”, afirmou o novo camisa 19 do Tricolor.
Fluminense
Fluminense confirma a contratação de Rodrigo Castillo, carrasco do Flamengo
Ele vestirá a camisa 19 do Tricolor
Fluminense
Fluminense negocia contratação do volante Alisson, do São Paulo
Tricolor fez proposta de empréstimo e aguarda resposta
Fluminense
Com Acosta e Cano, Fluminense faz primeiro treino preparatório para final do Carioca
Tricolor encara o Flamengo no próximo domingo (8) no Maracanã
Fluminense
Reforços do Fluminense chegam ao Rio: 'Festejar com a torcida'
Com Castillo e Millán, Tricolor soma cinco contratação para a temporada
Fluminense
Reservas se destacam em reta final do Carioca e pedem espaço no Fluminense
Guga, Arana, Ganso e Savarino acirram disputa por vaga no time titular
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.