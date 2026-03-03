Julián Millán com a camisa do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Julián Millán com a camisa do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 03/03/2026 20:47

Rio - O Fluminense anunciou na noite desta terça-feira (3) a contratação do zagueiro Julián Millán. O colombiano estava no Nacional-URU e assinou vínculo válido até o fim de 2029 com o Tricolor.

"É uma sensação linda, estou muito feliz de poder chegar a este enorme clube. Sei que é uma responsabilidade grande vestir essa camisa e espero atender às expectativas e atingir todos os objetivos traçados", disse o jogador de 27 anos, ao site do clube.

O defensor se profissionalizou no Internacional de Palmira, da Colômbia. Depois de se destacar no Patriotas e no Independiente Santa Fe, ele se juntou ao Nacional-URU.

Millán é canhoto, tem 1,90m de altura e vestirá a camisa número 29 no Tricolor.

"O Fluminense é um clube muito grande, que disputa muitos torneios. É um momento importante para mim, para a minha carreira. Uma oportunidade linda para mostrar e seguir evoluindo no individual e no coletivo. A expectativa está muito alta", afirmou.