Julián Millán com a camisa do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC
Fluminense anuncia a contratação do zagueiro Julián Millán
Vínculo vai até o fim de 2029
Rio - O Fluminense anunciou na noite desta terça-feira (3) a contratação do zagueiro Julián Millán. O colombiano estava no Nacional-URU e assinou vínculo válido até o fim de 2029 com o Tricolor.
"É uma sensação linda, estou muito feliz de poder chegar a este enorme clube. Sei que é uma responsabilidade grande vestir essa camisa e espero atender às expectativas e atingir todos os objetivos traçados", disse o jogador de 27 anos, ao site do clube.
O defensor se profissionalizou no Internacional de Palmira, da Colômbia. Depois de se destacar no Patriotas e no Independiente Santa Fe, ele se juntou ao Nacional-URU.
Millán é canhoto, tem 1,90m de altura e vestirá a camisa número 29 no Tricolor.
"O Fluminense é um clube muito grande, que disputa muitos torneios. É um momento importante para mim, para a minha carreira. Uma oportunidade linda para mostrar e seguir evoluindo no individual e no coletivo. A expectativa está muito alta", afirmou.
