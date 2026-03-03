Rodrigo CaetanoMauro Pimentel / AFP
Rodrigo Caetano valoriza retomada 'da confiança' e 'da parte física' de Neymar
Atacante passou por uma artroscopia no fim do ano passado e soma três jogos em 2026
Botafogo sai atrás, mas busca empate com o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores
As duas equipes lutam por uma vaga na fase de grupos da competição
Acertado com o Flamengo, Leonardo Jardim chega ao Rio
Treinador foi o escolhido para substituir o técnico Filipe Luís
Fluminense confirma a contratação de Rodrigo Castillo, carrasco do Flamengo
Ele vestirá a camisa 19 do Tricolor
Vasco oficializa a contratação do técnico Renato Gaúcho
Os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles chegam ao Cruz-Maltino junto com o treinador
