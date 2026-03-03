Rodrigo Caetano - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 03/03/2026 23:46

Rio - O coordenador executivo geral de Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, celebrou a retomada de confiança e da parte física de Neymar. Em entrevista aos jornalistas nesta terça-feira (3), o dirigente citou que o camisa 10 do Santos é uma referência técnica e reforçou que a entidade tem acompanhado o jogador.

"A gente fica feliz pela recuperação e o retorno dele de uma lesão, de uma cirurgia. Primeiro por ele. A gente sabe o quanto ele ama estar dentro do campo. A gente sabe que um atleta competitivo, como ele é, o quanto sofre por estar fora dos gramados. Tenho certeza absoluta que esses últimos jogos já foram o retrato dessa retomada da confiança dele, e da parte, principalmente, física, já que da clínica ele está recuperado", disse Rodrigo Caetano, na sede da CBF.

"A alegria dele é a nossa alegria, não por estar na seleção brasileira hoje na função que exerço, mas queremos sempre ver os talentos em campo, ele é uma das grandes referências não só dessa geração, mas uma referência técnica de muitos e muitos anos para cá. Esperamos que ele mantenha isso, que eleve o nível dele, e vamos estar acompanhando como ele merece e como os demais merecem também", completou.

No fim do ano passado, Neymar passou por artroscopia no menisco do joelho esquerdo. O camisa 10 do Peixe poderia ter voltado antes, mas a decisão de adiar o retorno foi parte de um planejamento junto ao clube , para evitar riscos de novas lesões.

Ele disputou apenas três partidas nesta temporada. No total, Neymar soma dois gols e uma assistência.