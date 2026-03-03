Vitor Petrino conta com a parceria com Cristiano Marcello para seguir evoluindo(Foto: Divulgação)
Líder da CMSystem, Cristiano Marcello vê o momento de seu pupilo como resultado de um processo consistente de evolução. “Vitor indo aí, se Deus quiser, para a terceira vitória dele, galgando mais um espaço aí no peso-pesado”, afirmou.
Segundo o treinador, o adversário exige atenção. “É um atleta duro, muito versátil em pé. A gente está treinando como se fosse um cara ranqueado, até por respeito ao que ele representa em pé”, explicou.
Cristiano também reforça que a equipe trabalhou para todos os cenários possíveis. “Como eu falei, é um cara muito versátil, mas o Vitor está preparado para tudo. Vai mostrar mais uma vez a consolidação dele na categoria".
A estratégia, de acordo com o técnico, mantém a identidade da equipe curitibana. “É mostrar o estilo agressivo da CMSystem, buscando um nocaute, uma finalização e mais um bônus aí”, completou.
