Vitor Petrino conta com a parceria com Cristiano Marcello para seguir evoluindo(Foto: Divulgação)

Publicado 03/03/2026 19:00 | Atualizado 03/03/2026 19:23

A luta do próximo sábado dia 14 de março, em Las Vegas, Estados Unidos, pode representar mais um passo importante na trajetória de Vitor Petrino no UFC. O brasileiro enfrenta o norte-americano Steven Asplund em busca da terceira vitória em três lutas na divisão dos pesos-pesados e já chega ao compromisso embalado por uma conquista recente: a entrada no ranking da categoria, onde ocupa atualmente a 15ª posição.



Líder da CMSystem, Cristiano Marcello vê o momento de seu pupilo como resultado de um processo consistente de evolução. “Vitor indo aí, se Deus quiser, para a terceira vitória dele, galgando mais um espaço aí no peso-pesado”, afirmou.