Ao todo, a delegação brasileira contou com 17 atletas na competição - (Foto: Divulgação)

Ao todo, a delegação brasileira contou com 17 atletas na competição(Foto: Divulgação)

Publicado 02/03/2026 07:00 | Atualizado 02/03/2026 10:54

A seleção brasileira de Boxe encerrou neste domingo (1º) sua participação no Torneio Internacional Strandja 2026, disputado em Sófia, com cinco medalhas e um saldo considerado positivo para o início da temporada. O Brasil chegou a quatro finais e saiu com quatro pratas, além de um bronze, resultado que integra o planejamento de preparação para o circuito mundial da modalidade, com início em abril.



As medalhas de prata foram conquistadas por Rebeca Lima (60kg), Viviane Pereira (70kg), Luiz Oliveira, o “Bolinha” (60kg), e Yuri Falcão (65kg). O bronze veio com Kaian Reis, na categoria até 70kg. Ao todo, a delegação brasileira contou com 17 atletas na competição, que é uma das mais tradicionais do calendário internacional do boxe. Com o desempenho em Sófia, o Brasil soma 23 pódios na história do Strandja.