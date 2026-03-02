Ao todo, a delegação brasileira contou com 17 atletas na competição(Foto: Divulgação)
As medalhas de prata foram conquistadas por Rebeca Lima (60kg), Viviane Pereira (70kg), Luiz Oliveira, o “Bolinha” (60kg), e Yuri Falcão (65kg). O bronze veio com Kaian Reis, na categoria até 70kg. Ao todo, a delegação brasileira contou com 17 atletas na competição, que é uma das mais tradicionais do calendário internacional do boxe. Com o desempenho em Sófia, o Brasil soma 23 pódios na história do Strandja.
Coordenador técnico da seleção, Mateus Alves destacou o caráter preparatório do torneio e o momento da equipe. “Nós fizemos uma campanha muito boa neste início de temporada. Esse evento serviu como uma etapa de preparação. Tivemos janeiro voltado ao treinamento e saímos daqui com cinco medalhas, quatro pratas e um bronze”, afirmou.
Segundo ele, o próximo passo será um período de treinos em São Paulo ao longo de março, antes do início do circuito. “Em abril, vamos receber a World Cup em Foz do Iguaçu. Seguimos trabalhando forte, com investimento da Confederação Brasileira de Boxe”, completou.
