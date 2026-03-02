Ernane "The Lion" venceu Anderson "Astro da Maldade" por nocaute técnico na luta principal - (Foto: Jungle Fight)

Ernane "The Lion" venceu Anderson "Astro da Maldade" por nocaute técnico na luta principal(Foto: Jungle Fight)

Publicado 02/03/2026 08:00

O Jungle Fight 145 transformou o Velódromo do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, em um grande palco do MMA nacional na noite deste sábado. Com cerca de 7 mil pessoas nas arquibancadas, o maior evento de MMA da América Latina teve como principal destaque a vitória de Ernane Pimenta, o “Lion", que superou o experiente Anderson “Astro da Maldade” e conquistou o cinturão dos meio-médios, credenciando-se com força para o GP da categoria no Fight do Milhão.



Paraense representando o Rio de Janeiro, Ernane Pimenta impôs o ritmo desde os primeiros instantes. Logo no início do combate, um chute na perna levou o ex-campeão ao chão. Pouco depois, ele voltou a derrubar o adversário, desta vez com uma queda, assumindo o controle das ações. Mesmo pressionado, Astro da Maldade mostrou por que é um dos nomes mais respeitados da divisão e encaixou duas tentativas perigosas de armlock, esticando o braço de "Lion” em ambos os momentos.

A resistência de Ernane, porém, foi decisiva. Mantendo a pressão no ground and pound, ele encontrou o caminho para o nocaute técnico aos três minutos do segundo round. Com o resultado, ele chegou à 11ª vitória em 12 lutas no cartel profissional, sendo nove por nocaute. Apesar da derrota, Astro da Maldade deixou o cage valorizado e garantiu presença no Fight do Milhão como cabeça da outra chave, mantendo viva a possibilidade de um reencontro milionário em uma eventual final.O presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, destacou o espírito do confronto principal e o apoio recebido. “Não houve perdedor nessa luta. Ernane e Astro são vencedores pela entrega que tiveram dentro do cage. Quero agradecer ao público que lotou a arena mais uma vez, à Loterj, ao presidente Hazenclever Cançado, ao Governo do Estado e o governador Cláudio Castro, à Prefeitura do Rio e o prefeito Eduardo Paes, à Secretaria Municipal de Esportes e ao secretário Guilherme Schleder e ao secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, pelo apoio ao esporte como ferramenta de inclusão social”, declarou.Após o evento, o presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, celebrou a noite no Parque Olímpico. “Que sucesso. Foi uma noite incrível, histórica. As lutas tiveram nível altíssimo, com nocautes e muita entrega. Mesmo quem não venceu mostrou dignidade, honra e resistência. Isso nos alegra muito, porque muitos são atletas que passaram pelas eliminatórias e mostraram que vieram para ficar. O público do Rio lotou a arena mais uma vez e fez uma festa linda”, afirmou.Fora da arena Jungle, o Jungle Fight 145 também deixou um legado social. Em parceria com a Legião da Boa Vontade, o evento arrecadou duas toneladas de alimentos na entrada do Velódromo. As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social, reforçando o compromisso do MMA com ações solidárias.O próximo Jungle Fight já tem data para voltar. A 146ª edição acontece no dia 14 de março, em Brasília. Na sequência, o evento desembarca em Magé (RJ), no dia 21, antes de encerrar o mês com o Jungle Fight 148, no dia 28, na cidade de São Paulo.Ernane The Lion venceu Anderson Astro da Maldade por nocaute técnico aos 3min do R2Luiz Henrique da Silva venceu Mateus Magriça por decisão unânimeMarceu Pasin venceu Diogo Silva por finalização com 1min34s do R1Arthur Mota venceu Lucas Teixeira por decisão unânimeHarife Oliveira venceu Alexandre El Monarca por finalização aos 3min30s do R1Lucas Hodak venceu Patrick Oliveira por nocaute técnico aos 47s do R1Mayck Zica venceu Kellison Souza por finalização 1min21s do R 2Gabriel Talentinho venceu Lucas de Souza por nocaute técnico aos 4min07s do R1Thales de Paula venceu Carlos Tchuco por nocaute aos 35s do R2Jean Felipe venceu Alex Derua por nocaute técnico aos 5min do R1Matheus Santos venceu Anderson Ferreira por decisão unânime