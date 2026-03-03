Vencedor da luta entre Jack Della Maddalena e Prates deve receber title shot(Foto: Reprodução/UFC)
O confronto coloca frente a frente dois atletas em momentos distintos, mas igualmente relevantes dentro da divisão até 77kg. Carlos Prates chega embalado por uma vitória expressiva sobre o também ex-campeão Leon Edwards, resultado que reforçou seu status como um dos nomes mais perigosos da categoria. Conhecido pelo alto poder de nocaute, o brasileiro tem se destacado pela capacidade de definir lutas pela via rápida, característica que o coloca como ameaça constante no ranking.
A trajetória recente do paulista, no entanto, também passou por turbulências. Após uma sequência de quatro nocautes em quatro lutas em 2024, Carlos Prates acabou superado por Ian Machado Garry em 2025, resultado que freou momentaneamente sua ascensão. Desde então, o lutador se recuperou com vitórias convincentes sobre Geoff Neal e o próprio Edwards, retomando a confiança e alcançando a sexta posição no ranking da divisão dos meio-médios.
Do outro lado, Jack Della Maddalena busca se reafirmar como protagonista na elite dos meio-médios. O australiano conquistou o cinturão ao superar Belal Muhammad em um confronto de alto nível, mas acabou sendo derrotado por Islam Makhachev em sua última apresentação. Agora, atuando em casa, ele tenta retomar o caminho das vitórias diante de um adversário em franca ascensão.
Além do peso esportivo, o duelo ganha contornos estratégicos na corrida pelo título. Com a divisão em constante movimentação, uma vitória convincente pode aproximar o vencedor de uma disputa pelo cinturão, especialmente em um cenário que carece de um desafiante definitivo.
Carlos Prates teve rumor recente sobre luta contra McGregor
Antes da confirmação oficial do combate contra Della Maddalena, especulações apontavam para um possível confronto entre Carlos Prates e Conor McGregor, especialmente em um evento na Casa Branca, em junho. O brasileiro, porém, tratou de minimizar os rumores, ao mesmo tempo em que demonstrou confiança em um eventual encontro com o astro irlandês.
“Muitos de vocês têm me perguntado sobre a luta contra Conor McGregor e eu ainda não recebi nada do UFC. Mas fico muito feliz por vocês estarem falando meu nome… Para ser sincero, acho difícil essa luta acontecer. Nada contra, ele sabe, todo mundo sabe e eu sei que eu o machucaria feio, eu o nocautearia”, disse Carlos Prates na ocasião.
