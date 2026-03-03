Vencedor da luta entre Jack Della Maddalena e Prates deve receber title shot - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 03/03/2026 10:00

Após consolidar seu nome entre os principais candidatos ao cinturão dos meio-médios, Carlos Prates já tem um novo desafio confirmado no UFC. O brasileiro vai enfrentar o ex-campeão Jack Della Maddalena na luta principal do UFC Perth, evento programado para o dia 2 de maio, na Austrália. O anúncio foi realizado através das redes sociais oficiais da organização, confirmando o duelo como peça central do card.



O confronto coloca frente a frente dois atletas em momentos distintos, mas igualmente relevantes dentro da divisão até 77kg. Carlos Prates chega embalado por uma vitória expressiva sobre o também ex-campeão Leon Edwards, resultado que reforçou seu status como um dos nomes mais perigosos da categoria. Conhecido pelo alto poder de nocaute, o brasileiro tem se destacado pela capacidade de definir lutas pela via rápida, característica que o coloca como ameaça constante no ranking.