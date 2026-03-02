Próximo passo de Alex Poatan (ao centro) deve ser subir para o peso-pesado(Foto: Reprodução/UFC)
A organização anunciou que o título vago será disputado na luta principal do UFC 327, marcado para o dia 11 de abril, em Miami (EUA), colocando frente a frente Jiri Prochazka e Carlos Ulberg. O duelo define o novo campeão da categoria e marca uma nova fase na divisão até 93kg, que perde uma de suas principais referências recentes.
A decisão de Poatan reforça os indícios de uma mudança definitiva para a divisão dos pesos-pesados. Ex-campeão dos médios e agora dos meio-pesados, o brasileiro passa a mirar um objetivo ainda mais ambicioso dentro da organização: a conquista de um terceiro cinturão em categorias diferentes - feito inédito na história do UFC. Caso tenha sucesso na nova empreitada, o paulista pode consolidar ainda mais seu nome entre os grandes da modalidade.
Com o cenário em aberto, uma possibilidade ganha força nos bastidores: a disputa de um cinturão interino na divisão dos pesados. Isso porque o campeão linear, Tom Aspinall, encontra-se afastado devido a uma cirurgia no olho, o que dificulta uma defesa de título no curto prazo. A indefinição sobre seu retorno abre espaço para que a organização estruture uma luta valendo o posto provisório.
Entre os nomes cotados para enfrentar Poatan, o francês Ciryl Gane surge como principal candidato. Um possível confronto entre os dois é especulado para um evento especial previsto para junho, possivelmente no card histórico na Casa Branca. Paralelamente, também circula a hipótese de uma superluta contra Jon Jones, dependendo do andamento das negociações e da definição do topo da categoria.
Enquanto o UFC reorganiza seus cinturões, a saída de Alex Poatan dos meio-pesados provoca impacto direto em duas divisões. Ao mesmo tempo em que redefine a corrida pelo título até 93kg, a decisão abre caminho para um movimento ousado rumo aos pesados, que pode resultar em um marco histórico dentro do MMA contemporâneo.
