Próximo passo de Alex Poatan (ao centro) deve ser subir para o peso-pesado(Foto: Reprodução/UFC)

Mais artigos de O Dia
O Dia
Uma mudança significativa no cenário dos meio-pesados do UFC foi oficializada na última sexta-feira (27). Alex Poatan optou por abdicar do cinturão da categoria até 93kg, decisão que foi confirmada publicamente pelo presidente da organização, Dana White, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Com a vaga deixada pelo campeão, o Ultimate rapidamente definiu os próximos passos da divisão.

A organização anunciou que o título vago será disputado na luta principal do UFC 327, marcado para o dia 11 de abril, em Miami (EUA), colocando frente a frente Jiri Prochazka e Carlos Ulberg. O duelo define o novo campeão da categoria e marca uma nova fase na divisão até 93kg, que perde uma de suas principais referências recentes.

A decisão de Poatan reforça os indícios de uma mudança definitiva para a divisão dos pesos-pesados. Ex-campeão dos médios e agora dos meio-pesados, o brasileiro passa a mirar um objetivo ainda mais ambicioso dentro da organização: a conquista de um terceiro cinturão em categorias diferentes - feito inédito na história do UFC. Caso tenha sucesso na nova empreitada, o paulista pode consolidar ainda mais seu nome entre os grandes da modalidade.
Leia Mais

Com o cenário em aberto, uma possibilidade ganha força nos bastidores: a disputa de um cinturão interino na divisão dos pesados. Isso porque o campeão linear, Tom Aspinall, encontra-se afastado devido a uma cirurgia no olho, o que dificulta uma defesa de título no curto prazo. A indefinição sobre seu retorno abre espaço para que a organização estruture uma luta valendo o posto provisório.

Entre os nomes cotados para enfrentar Poatan, o francês Ciryl Gane surge como principal candidato. Um possível confronto entre os dois é especulado para um evento especial previsto para junho, possivelmente no card histórico na Casa Branca. Paralelamente, também circula a hipótese de uma superluta contra Jon Jones, dependendo do andamento das negociações e da definição do topo da categoria.

Enquanto o UFC reorganiza seus cinturões, a saída de Alex Poatan dos meio-pesados provoca impacto direto em duas divisões. Ao mesmo tempo em que redefine a corrida pelo título até 93kg, a decisão abre caminho para um movimento ousado rumo aos pesados, que pode resultar em um marco histórico dentro do MMA contemporâneo.