Próximo passo de Alex Poatan (ao centro) deve ser subir para o peso-pesado - (Foto: Reprodução/UFC)

Próximo passo de Alex Poatan (ao centro) deve ser subir para o peso-pesado(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 02/03/2026 17:00 | Atualizado 02/03/2026 20:05

Uma mudança significativa no cenário dos meio-pesados do UFC foi oficializada na última sexta-feira (27). Alex Poatan optou por abdicar do cinturão da categoria até 93kg, decisão que foi confirmada publicamente pelo presidente da organização, Dana White, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Com a vaga deixada pelo campeão, o Ultimate rapidamente definiu os próximos passos da divisão.



A organização anunciou que o título vago será disputado na luta principal do UFC 327, marcado para o dia 11 de abril, em Miami (EUA), colocando frente a frente Jiri Prochazka e Carlos Ulberg. O duelo define o novo campeão da categoria e marca uma nova fase na divisão até 93kg, que perde uma de suas principais referências recentes.



A decisão de Poatan reforça os indícios de uma mudança definitiva para a divisão dos pesos-pesados. Ex-campeão dos médios e agora dos meio-pesados, o brasileiro passa a mirar um objetivo ainda mais ambicioso dentro da organização: a conquista de um terceiro cinturão em categorias diferentes - feito inédito na história do UFC. Caso tenha sucesso na nova empreitada, o paulista pode consolidar ainda mais seu nome entre os grandes da modalidade.