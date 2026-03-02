Além da palestra, Rafael Carino elogiou papel da Marinha do Brasil na prevenção da dependência química(Foto: Elevaty Esportes)
Ex-lutador Rafael Carino exalta palestra realizada na Marinha sobre prevenção à dependência química
Além da palestra, Rafael Carino elogiou papel da Marinha do Brasil na prevenção e tratamento da dependência química
Jungle Fight 145 lota o Velódromo do Parque Olímpico e consagra Ernane Pimenta
Novo campeão venceu Anderson "Astro da Maldade" no Rio de Janeiro e entra com moral no GP do Fight do Milhão; resultados
Seleção brasileira de Boxe conquista cinco medalhas no Strandja 2026 e fecha etapa preparatória
Campanha em Sófia reforça planejamento da equipe para o circuito mundial, que começa em abril; veja
Campeão peso-leve do UFC analisa Charles do Bronx vs Holloway e aponta favorito; veja
Ilia Topuria deu seu palpite para a luta principal do UFC 326, marcado para o próximo dia 7 de março
UFC México: brasileiros e ex-campeão batem o peso e confirmam lutas neste sábado (28)
Evento na Cidade do México contará com três lutadores brasileiros em ação no card; veja mais detalhes
Com promessa de recorde de inscritos, MS International Cup agita Campo Grande em março
Reunindo disputas Gi & No-Gi, além de premiação em dinheiro, MS International Cup 2026 dá sequência ao calendário da FSMJJ; confira
