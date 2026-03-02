Além da palestra, Rafael Carino elogiou papel da Marinha do Brasil na prevenção da dependência química - (Foto: Elevaty Esportes)

Publicado 02/03/2026 06:00 | Atualizado 02/03/2026 18:44

A última quinta-feira (26) marcou mais um importante capítulo na trajetória de Rafael Carino. O ex-lutador e faixa-preta de Jiu-Jitsu, que também atua como Terapeuta em Dependência Química e professor de Educação Física, ministrou uma importante palestra organizada pela Assistência Social da Marinha do Brasil.

O evento ocorreu no 1º Distrito Naval, localizado no Centro do Rio de Janeiro, e contou com a presença de membros da Marinha. Após a palestra, Rafael Carino exaltou mais uma oportunidade de falar sobre a prevenção e tratamento da dependência química através dos esportes e das artes marciais.

“Foi uma honra juntar tanta gente para passar informações sobre a dependência química, da prevenção, do tratamento, das formas mais eficazes. Falamos sobre tudo… Sobre as classificações das drogas, como são os efeitos e os sintomas. Então, a palestra foi de muita valia e eu fiquei muito feliz pelo convite. Vamos em frente, um dia de cada vez”, afirmou.

O mês de fevereiro marcou a conscientização e prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Dessa forma, a Marinha do Brasil trouxe Rafael Carino para abordar estratégias de prevenção, os possíveis caminhos após o diagnóstico de dependência química e o papel do esporte como ferramenta de apoio no processo de tratamento e reabilitação.

“É muito importante a visão da Marinha de lidar com um assunto tão delicado, que tem tanto preconceito da sociedade, que é o uso de substâncias psicoativas, que são o álcool e as drogas também. É muito bom a Marinha ter essa percepção, visão e preocupação com todos os membros da Marinha. Estivemos no 1º Distrito Naval, que é o maior do Rio de Janeiro, onde pudemos trazer mais informações e ver como eles estão atentos e preocupados com os seus membros”, disse Carino.

Por fim, Rafael Carino fez questão de elogiar o fato da Marinha do Brasil contar com uma importante estrutura voltada para o tratamento de questões psiquiátricas e de dependência química para os seus membros.

“O mais importante, que me surpreendeu bastante positivamente, é que eles têm todo um tratamento tanto para a parte da psiquiatria quanto para a dependência química na Marinha. As pessoas podem procurar ajuda aqui na Marinha. Elas vão ser acolhidas e vão ser tratadas. Eu pude também conhecer esse lado, essa preocupação que eles têm, há tempos, com os próprios membros da Marinha. Eles não precisam buscar o tratamento fora da Marinha, então isso é muito importante”, finalizou o ex-lutador, que possui uma trajetória marcante de combate às drogas.