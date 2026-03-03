Luta principal marca o retorno de Elizeu Capoeira em seu primeiro compromisso desde a saída do UFC - (Foto: Divulgação)

Publicado 03/03/2026 08:00 | Atualizado 03/03/2026 15:54

Um novo evento entra no calendário das lutas no Brasil. A Liga Monstros Combate (LMC) foi anunciada nesta semana e fará sua estreia no dia 6 de junho, na Live, em Curitiba, reunindo combates profissionais, boxe entre influenciadores e shows musicais.



A proposta é unir esporte e entretenimento em uma mesma noite, com nomes conhecidos do público e produção assinada pela Agência Monstros.



A luta principal marca o retorno do paranaense Elizeu Capoeira em seu primeiro compromisso desde a saída do UFC, no ano passado.