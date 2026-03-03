Luta principal marca o retorno de Elizeu Capoeira em seu primeiro compromisso desde a saída do UFC(Foto: Divulgação)
A proposta é unir esporte e entretenimento em uma mesma noite, com nomes conhecidos do público e produção assinada pela Agência Monstros.
A luta principal marca o retorno do paranaense Elizeu Capoeira em seu primeiro compromisso desde a saída do UFC, no ano passado.
Também estão confirmados John Allan, em luta de MMA, e o ex-campeão do ONE Championship John Lineker, que fará uma luta de boxe. Os adversários serão anunciados nos próximos dias.
O card preliminar terá boxe entre influenciadores, com destaque para o duelo entre He-Man Maromba e Pobre Loko.
A arbitragem ficará a cargo de Mario Yamasaki. A programação ainda inclui shows com Emi Lee, Eidi Ribeiro, Luiz Henrique e Renan.
Idealizador do projeto, o CEO-fundador Jamil Achlei explica que a LMC nasce da conexão da Agência Monstros com o mundo da luta e do entretenimento.
“Eu assisto luta desde o começo do UFC e sempre fui fã do esporte. A agência passou a cuidar de influenciadores que queriam lutar e a ideia evoluiu para montar um grande evento. Vamos dar espaço para eles se mostrarem e, ao mesmo tempo, colocar o profissional no card de MMA”, disse.
Novas informações serão anunciadas no Instagram oficial do evento @ligamonstrocombate e no @agenciamonstross.
