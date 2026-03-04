Troféu do Carioca ficará mais uma vez com Flamengo ou FluminenseÚrsula Nery/Agência Ferj
Informações de ingresso para o torcedor do Fluminense
- Vendas para a torcida visitante: futebolcard.com
Valores de cada setor tricolor
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 30
- Arquiba Raiz - R$ 30
- Guerreiro Toda Terra – R$ 72
- Guerreiro – R$ 96
- Ex-sócio – R$ 120
- Inteira – R$ 120
- Meia-entrada – R$ 60
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 40
- Arquiba Raiz - R$ 64
- Guerreiro Toda Terra – R$ 96
- Guerreiro – R$ 128
- Ex-sócio – R$ 160
- Inteira – R$ 160
- Meia-entrada – R$ 80
- Sócio do Flamengo – R$ 80
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 35
- Arquiba Raiz - R$ 56
- Guerreiro Toda Terra – R$ 84
- Guerreiro – R$ 112
- Ex-sócio – R$ 140
- Inteira – R$ 140
- Meia-entrada – R$ 70
- Sócio do Flamengo – R$ 70
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 50
- Arquiba Raiz – R$ 80
- Guerreiro Toda Terra – R$ 120
- Guerreiro – R$ 160
- Inteira – R$ 200
- Ex-sócio – R$ 200
- Meia-entrada – R$ 100
- Sócio do Flamengo – R$ 100
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda
Terra / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 850
- Inteira – R$ 850
- Meia-entrada – R$ 462,50
Gratuidades
Informações de ingressos para a torcida do Flamengo
4/3 às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela)
5/3 às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)
5/3 às 18h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
6/3 às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
6/3 às 14h: Nação Maraca 3
6/3 às 18h: Público Geral / Gratuidades.
Encerramento das vendas: 8/3/2026, ao fim do primeiro tempo.
Em acordo com o clube mandante, manteremos a quantidade de convidados por plano e a prioridade de compra. No entanto, apenas o titular terá direito ao desconto de 50%; os convidados pagarão o valor integral do ingresso. Reforço que o mando de campo não é do Flamengo.
As gratuidades estarão disponíveis online, diretamente em gratuidade.flamengo.com.br. Quem já possui cadastro não precisa refazer.
Valores dos setores rubro-negros
Inteira: R$120,00
Meia: R$60,00
Sócio Titular: R$60,00
Inteira: R$140,00
Meia: R$70,00
Sócio Titular: R$70,00
Inteira: R$160,00
Meia: R$80,00
Sócio Titular: R$80,00
Inteira: R$200,00
Meia: R$100,00
Sócio Titular: R$100,00
Inteira: R$850,00
Meia: R$462,50
Obs: Não há desconto de sócio-torcedor para o Maracanã Mais.
Como o mando não é do Flamengo, não haverá Espaço Fla+, e os setores Maracanã Mais e Oeste Inferior. Por conta disso, não contarão com assentos marcados e numerados, sem a obrigatoriedade de assistir ao jogo sentado.
