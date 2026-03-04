Troféu do Carioca ficará mais uma vez com Flamengo ou FluminenseÚrsula Nery/Agência Ferj

Os ingressos para Fluminense x Flamengo estão à venda desde as 10h desta quarta-feira (4), para algumas categorias de sócios-torcedores dos dois clubes. A final do Campeonato Carioca em jogo único acontece no domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã.
Para esta partida, o mando de campo é do Tricolor, por ter a melhor campanha na Taça Guanabara. Pelo regulamento, a divisão do estádio será 50% para cada, com os prazos de venda iguais. O acesso com biometria será obrigatório em todos os setores.

Informações de ingresso para o torcedor do Fluminense

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol – 4/3 (quarta-feira), às 10h
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – 4/3 (quarta-feira), às 18h
- Arquiba Raiz – 5/3 (quinta-feira), às 10h
- Guerreiro – 5/3 (quinta-feira), às 18h
- Ex-sócios – 6/3 (sexta-feira), às 10h
Vendas em fluminense.futebolcard.com
Público Geral e resgate de gratuidade: 6/3 (sexta-feira), às 18h
- Vendas para torcida do Fluminense: futebolcard.com
- Vendas para a torcida visitante: futebolcard.com
Encerramento das vendas pela internet: 8/3 (domingo), ao fim do primeiro tempo da partida.
ATENÇÃO! Os sócios que não possuem convidados contratados terão direito a comprar até mais 2 ingressos adicionais (sendo o seu próprio com o desconto do plano + 2 no valor de meia-entrada). Aqueles que tiverem convidados contratados também poderão garantir até 3 ingressos adicionais com o mesmo desconto do titular do plano. Os ex-sócios poderão comprar o seu próprio ingresso + 2 ingressos no valor de inteira.

Valores de cada setor tricolor

SETOR SUL (TORCIDA DO FLUMINENSE)
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 30
- Arquiba Raiz - R$ 30
- Guerreiro Toda Terra – R$ 72
- Guerreiro – R$ 96
- Ex-sócio – R$ 120
- Inteira – R$ 120
- Meia-entrada – R$ 60
SETOR LESTE INFERIOR (TORCIDA MISTA)
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 40
- Arquiba Raiz - R$ 64
- Guerreiro Toda Terra – R$ 96
- Guerreiro – R$ 128
- Ex-sócio – R$ 160
- Inteira – R$ 160
- Meia-entrada – R$ 80
- Sócio do Flamengo – R$ 80
SETOR LESTE SUPERIOR (TORCIDA MISTA)
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 35
- Arquiba Raiz - R$ 56
- Guerreiro Toda Terra – R$ 84
- Guerreiro – R$ 112
- Ex-sócio – R$ 140
- Inteira – R$ 140
- Meia-entrada – R$ 70
- Sócio do Flamengo – R$ 70
SETOR OESTE (TORCIDA MISTA)
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 50
- Arquiba Raiz – R$ 80
- Guerreiro Toda Terra – R$ 120
- Guerreiro – R$ 160
- Inteira – R$ 200
- Ex-sócio – R$ 200
- Meia-entrada – R$ 100
- Sócio do Flamengo – R$ 100
SETOR MARACANÃ MAIS
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda
Terra / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 850
- Inteira – R$ 850
- Meia-entrada – R$ 462,50

Gratuidades
Para resgatar o ingresso, o torcedor deverá entrar em gratuidade-fluminense.futebolcard.com com login e senha e seguir fluxo normal de compras.

Informações de ingressos para a torcida do Flamengo

Mesmo sendo visitante nesta partida, o Flamengo realizará as vendas em seu site oficial: ingressos.flamengo.com.br. Como o mando de campo não é do clube, o Pacote Maracanã 2026 não se aplica para esta partida.
Data e hora das aberturas de vendas:

4/3 às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela)
4/3 às 18h: Nação Maraca 1

5/3 às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

5/3 às 18h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

6/3 às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

6/3 às 14h: Nação Maraca 3

6/3 às 18h: Público Geral / Gratuidades.

Encerramento das vendas: 8/3/2026, ao fim do primeiro tempo.

Em acordo com o clube mandante, manteremos a quantidade de convidados por plano e a prioridade de compra. No entanto, apenas o titular terá direito ao desconto de 50%; os convidados pagarão o valor integral do ingresso. Reforço que o mando de campo não é do Flamengo.

As gratuidades estarão disponíveis online, diretamente em gratuidade.flamengo.com.br. Quem já possui cadastro não precisa refazer.

Valores dos setores rubro-negros

Norte (Flamengo)
Inteira: R$120,00
Meia: R$60,00
Sócio Titular: R$60,00
Leste Superior
Inteira: R$140,00
Meia: R$70,00
Sócio Titular: R$70,00
Leste Inferior
Inteira: R$160,00
Meia: R$80,00
Sócio Titular: R$80,00
Oeste Inferior
Inteira: R$200,00
Meia: R$100,00
Sócio Titular: R$100,00
Maracanã Mais
Inteira: R$850,00
Meia: R$462,50

Obs: Não há desconto de sócio-torcedor para o Maracanã Mais.

Como o mando não é do Flamengo, não haverá Espaço Fla+, e os setores Maracanã Mais e Oeste Inferior. Por conta disso, não contarão com assentos marcados e numerados, sem a obrigatoriedade de assistir ao jogo sentado.