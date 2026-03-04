Troféu do Carioca ficará mais uma vez com Flamengo ou Fluminense - Úrsula Nery/Agência Ferj

A final do domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã.

A final do Campeonato Carioca em jogo único acontece no domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã.

Para esta partida, o mando de campo é do Tricolor, por ter a melhor campanha na Taça Guanabara. Pelo regulamento, a divisão do estádio será 50% para cada, com os prazos de venda iguais. O acesso com biometria será obrigatório em todos os setores.



Informações de ingresso para o torcedor do Fluminense



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol – 4/3 (quarta-feira), às 10h



- Arquiba 75% / Pacote Jogos – 4/3 (quarta-feira), às 18h



- Arquiba Raiz – 5/3 (quinta-feira), às 10h



- Guerreiro – 5/3 (quinta-feira), às 18h



- Ex-sócios – 6/3 (sexta-feira), às 10h



Vendas em fluminense.futebolcard.com



Público Geral e resgate de gratuidade: 6/3 (sexta-feira), às 18h

- Vendas para torcida do Fluminense: futebolcard.com

- Vendas para a torcida visitante: futebolcard.com



Encerramento das vendas pela internet: 8/3 (domingo), ao fim do primeiro tempo da partida.

ATENÇÃO! Os sócios que não possuem convidados contratados terão direito a comprar até mais 2 ingressos adicionais (sendo o seu próprio com o desconto do plano + 2 no valor de meia-entrada). Aqueles que tiverem convidados contratados também poderão garantir até 3 ingressos adicionais com o mesmo desconto do titular do plano. Os ex-sócios poderão comprar o seu próprio ingresso + 2 ingressos no valor de inteira.

Valores de cada setor tricolor

SETOR SUL (TORCIDA DO FLUMINENSE)

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 30

- Arquiba Raiz - R$ 30

- Guerreiro Toda Terra – R$ 72

- Guerreiro – R$ 96

- Ex-sócio – R$ 120

- Inteira – R$ 120

- Meia-entrada – R$ 60



SETOR LESTE INFERIOR (TORCIDA MISTA)

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 40

- Arquiba Raiz - R$ 64

- Guerreiro Toda Terra – R$ 96

- Guerreiro – R$ 128

- Ex-sócio – R$ 160

- Inteira – R$ 160

- Meia-entrada – R$ 80

- Sócio do Flamengo – R$ 80



SETOR LESTE SUPERIOR (TORCIDA MISTA)

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 35

- Arquiba Raiz - R$ 56

- Guerreiro Toda Terra – R$ 84

- Guerreiro – R$ 112

- Ex-sócio – R$ 140

- Inteira – R$ 140

- Meia-entrada – R$ 70

- Sócio do Flamengo – R$ 70



SETOR OESTE (TORCIDA MISTA)

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 50

- Arquiba Raiz – R$ 80

- Guerreiro Toda Terra – R$ 120

- Guerreiro – R$ 160

- Inteira – R$ 200

- Ex-sócio – R$ 200

- Meia-entrada – R$ 100

- Sócio do Flamengo – R$ 100



SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda

Terra / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 850

- Inteira – R$ 850

- Meia-entrada – R$ 462,50



Gratuidades

Para resgatar o ingresso, o torcedor deverá entrar em gratuidade-fluminense.futebolcard.com com login e senha e seguir fluxo normal de compras.



Informações de ingressos para a torcida do Flamengo



Mesmo sendo visitante nesta partida, o Flamengo realizará as vendas em seu site oficial: ingressos.flamengo.com.br. Como o mando de campo não é do clube, o Pacote Maracanã 2026 não se aplica para esta partida.

Data e hora das aberturas de vendas:



4/3 às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela)



4/3 às 18h: Nação Maraca 1



5/3 às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)



5/3 às 18h: Nação Maraca 2 (1 estrela)



6/3 às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)



6/3 às 14h: Nação Maraca 3



6/3 às 18h: Público Geral / Gratuidades.



Encerramento das vendas: 8/3/2026, ao fim do primeiro tempo.



Em acordo com o clube mandante, manteremos a quantidade de convidados por plano e a prioridade de compra. No entanto, apenas o titular terá direito ao desconto de 50%; os convidados pagarão o valor integral do ingresso. Reforço que o mando de campo não é do Flamengo.



As gratuidades estarão disponíveis online, diretamente em gratuidade.flamengo.com.br. Quem já possui cadastro não precisa refazer.

Valores dos setores rubro-negros



Norte (Flamengo)

Inteira: R$120,00

Meia: R$60,00

Sócio Titular: R$60,00



Leste Superior

Inteira: R$140,00

Meia: R$70,00

Sócio Titular: R$70,00



Leste Inferior

Inteira: R$160,00

Meia: R$80,00

Sócio Titular: R$80,00



Oeste Inferior

Inteira: R$200,00

Meia: R$100,00

Sócio Titular: R$100,00

Maracanã Mais

Inteira: R$850,00

Meia: R$462,50



Obs: Não há desconto de sócio-torcedor para o Maracanã Mais.



Como o mando não é do Flamengo, não haverá Espaço Fla+, e os setores Maracanã Mais e Oeste Inferior. Por conta disso, não contarão com assentos marcados e numerados, sem a obrigatoriedade de assistir ao jogo sentado.