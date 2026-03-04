Glenda Kozlowski, em vídeo publicado nesta terça-feira (3) e repostado por Filipe Luís - Reprodução / Instagram

Publicado 04/03/2026 08:55





"Na história e no futebol, traições nem sempre nascem da falta de lealdade. Nascem da pressão, da fofoca, do barulho. Impérios não acabam apenas por inimigos externos, mas pelo medo interno de desagradar plateias inquietas. A multidão é volúvel, a política, impaciente", afirma Glenda. Rio — Filipe Luís compartilhou em suas redes sociais um vídeo da jornalista Glenda Kozlowski ressaltando a trajetória do treinador, demitido do Flamengo nesta terça-feira (3) . Ela falou sobre traições e falta de lealdade no futebol brasileiro, em comentários entendidos como indiretas à diretoria rubro-negra."Na história e no futebol, traições nem sempre nascem da falta de lealdade. Nascem da pressão, da fofoca, do barulho. Impérios não acabam apenas por inimigos externos, mas pelo medo interno de desagradar plateias inquietas. A multidão é volúvel, a política, impaciente", afirma Glenda.

A jornalista também falou que Filipe venceu tudo em pouco mais de um ano. "História de alguém que vestiu a camisa como jogador, conheceu a base como técnico, assumiu o time principal e apesar da falta de experiência, conquistou cinco títulos, entre eles os da Libertadores e Brasileirão. Quem diria, né? O novato."



Glenda também disse que no futebol e em clubes de massa, como o Flamengo, "a lógica raramente é a da construção, e sim a da combustão".



"Quando o barulho externo cresce, a fidelidade interna vacila, e alguém precisa pagar a conta dessa ansiedade coletiva. História antiga. Corta-se o leal para acalmar o rumor. Demite-se no silêncio da noite para conter o grito do dia. E pressão, quando mal administrada, também transforma aliados em descartáveis", refletiu.



Ela também lembrou das conquistas do ex-técnico do Flamengo. "A gente sabe que a pressão passa, que a gritaria é silenciada, e o que fica mesmo é a história. E aí, não tem como demitir o Filipe Luís. O nome dele ecoa na sala de troféus do Flamengo para sempre, queiram ou não queiram, e essa é justamente a beleza do esporte."