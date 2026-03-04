Arrascaeta já possui 100 gols pelo Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Arrascaeta já possui 100 gols pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 04/03/2026 09:51

participação direta em 30 gols, sendo 19 marcados e 11 assistências, colocou o uruguaio em 22º lugar na lista de jogadores mais decisivos em 67 ligas pelo mundo no último ano.

Arrascaeta foi o principal destaque da temporada de 2025 do Flamengo , que culminou nos títulos do Brasileirão e da Libertadores. E o grande desempenho, com, sendo 19 marcados e 11 assistências, colocou o uruguaio emno último ano.

O ídolo do Flamengo melhora a posição e vai para 15º ao se considerar o índice por nível das partidas e das ligas. Neste caso, há uma conta específica que calcula a razão entre as contribuições de gols e o coeficiente esportivo médio.



Arrascaeta não é o único jogador que atua no futebol brasileiro que figura na lista com 100 nomes. Kaio Jorge, do Cruzeiro, aparece em 32º lugar, com 29 participações (22 marcados e 7 passes).



O estudo é do Observatório do Futebol (CIES Football Observatory), que aponta Lionel Messi como o jogador mais decisivo. O argentino contribuiu para 59 gols do Inter Miami (37 marcados e mais 22 assistências) e também lidera pelo coeficiente esportivo.



O top-10 de jogadores mais decisivos



1 - Lionel Messi (Inter Miami): 59 gols



2 - Harry Kane (Bayern de Munique): 42 gols



3 - Anders Dreyer (San Diego): 41 gols

- Kylian Mbappé (Real Madrid): 41 gols



5 - Xherdan Shaqiri (FC Basel): 38 gols



6 - Luis Suárez (Sporting): 37 gols

- Vangelis Pavlidis (Benfica): 37 gols



8 - Denis Bouanga (Los Angeles FC): 36 gols

- Ivan Toney (Al-Ahli): 36 gols

- Michael Olise (Bayern de Munique): 36 gols