Arrascaeta foi o principal destaque da temporada de 2025 do Flamengo, que culminou nos títulos do Brasileirão e da Libertadores. E o grande desempenho, com participação direta em 30 gols, sendo 19 marcados e 11 assistências, colocou o uruguaio em 22º lugar na lista de jogadores mais decisivos em 67 ligas pelo mundo no último ano.
O ídolo do Flamengo melhora a posição e vai para 15º ao se considerar o índice por nível das partidas e das ligas. Neste caso, há uma conta específica que calcula a razão entre as contribuições de gols e o coeficiente esportivo médio.
Arrascaeta não é o único jogador que atua no futebol brasileiro que figura na lista com 100 nomes. Kaio Jorge, do Cruzeiro, aparece em 32º lugar, com 29 participações (22 marcados e 7 passes).
O estudo é do Observatório do Futebol (CIES Football Observatory), que aponta Lionel Messi como o jogador mais decisivo. O argentino contribuiu para 59 gols do Inter Miami (37 marcados e mais 22 assistências) e também lidera pelo coeficiente esportivo.
