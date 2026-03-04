Expectativa é por mais um evento de alto nível - (Foto: Divulgação)

Publicado 04/03/2026 08:00

O 41º Kung-Fu Fight será realizado no próximo sábado, dia 7 de março, às 16h, em Cosmópolis (SP), e marca mais uma edição do principal evento profissional de Kung-Fu do país. Consolidado no calendário nacional, o torneio reúne atletas do Brasil e do exterior e transmissão ao vivo para o público internacional.



Responsável pela organização, a Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas – Kung-Fu destacou que as transmissões anteriores alcançaram milhões de visualizações e ampla repercussão nas redes sociais, ampliando a visibilidade do esporte e da cidade anfitriã.