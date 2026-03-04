Expectativa é por mais um evento de alto nível(Foto: Divulgação)
Responsável pela organização, a Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas – Kung-Fu destacou que as transmissões anteriores alcançaram milhões de visualizações e ampla repercussão nas redes sociais, ampliando a visibilidade do esporte e da cidade anfitriã.
A programação continua no domingo, 8 de março, às 10h, com a etapa Cosmópolis da Copa Open de Artes Marciais Chinesas – Kung-Fu 2026. Após passar por São Paulo e Carapicuíba, o circuito encerra esse ciclo com a expectativa de reunir mais de mil atletas, mobilizando delegações de diversas cidades.
Enquanto o sábado é dedicado às lutas profissionais, o domingo abre espaço para a participação de crianças, jovens, adultos e idosos nas modalidades de Kung-Fu e Tai Chi Chuan. Projetos sociais também estarão presentes, ratificando o papel da modalidade na formação esportiva e no acesso ao esporte.
A realização é da Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas – Kung-Fu, com apoio da Secretaria Estadual de Esportes de São Paulo.
