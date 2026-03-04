Renato Gaúcho, em entrevista à 'Romário TV' - Reprodução / YouTube

Publicado 04/03/2026 07:36

Rio — O Vasco anunciou a contratação do técnico Renato Gaúcho na noite desta terça-feira (3). Após o acerto, a diretoria do clube retomará as buscas por reforços, pois todas as pendências haviam sido colocadas em pausa para fechar com o treinador depois da saída de Fernando Diniz, conforme o "ge".



Apesar da janela de transferências internacional ter fechado, o Cruz-Maltino ainda pode buscar jogadores que disputaram os Campeonatos Estaduais no Brasil, até o dia 27 de março.

O Gigante da Colina busca as contratações de um meia, por causa da saída de Philippe Coutinho, e um volante. A direção também deve consultar Renato para mapear os atletas no Brasil, apesar do foco do treinador, no momento, ser recuperar os jogadores que já estão no elenco.



Além disso, os maiores investimentos devem acontecer apenas na janela do meio do ano. O foco, neste momento, são por reforços que estejam em fim de contrato ou cheguem por empréstimo.

Até agora, o Vasco contratou Brenner, Hinestroza, Saldivia, Spinelli, Cuiabano e Johan Rojas como reforços para 2026.