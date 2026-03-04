Filipe Luís e Diego Ribas pelo Flamengo - Heuler Andrey / Getty Images

Publicado 04/03/2026 18:09

Rio - A demissão de Filipe Luís do comando técnico do Flamengo motivou um forte posicionamento de Diego Ribas. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o ídolo rubro-negro demonstrou preocupação com a forma como profissionais qualificados são tratados no país. O ex-jogador trouxe à tona reflexões sobre preservação de bons projetos no esporte.

"Será que estamos protegendo esse tipo de profissional no nosso futebol? Nós, como sociedade, protegemos esses profissionais, para que eles possam se sentir de alguma forma confortáveis para estarem aqui com a gente e não os expulsarmos daqui? (...) Filipe (Luís) manteve uma postura em todos os aspectos profissionais que temos que proteger", disse.



Diego também compartilhou detalhes de um diálogo que teve com o atual mandatário do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. Na conversa, o foco foi a longevidade de um modelo de gestão eficiente. O ex-jogador pontuou ao presidente rubro-negro que a falta de harmonia dentro e fora de campo poderia atrapalhar a implementação deste modelo.

"Ele me disse que queria cada vez mais construir e sustentar uma cultura em que o Flamengo fosse cada vez mais vencedor. Mas eu falei para ele, que é algo em que eu creio de verdade: não se constrói e muito menos não se sustenta uma cultura dessas se não houver harmonia entre presidência, comissão técnica, jogadores e torcedores", pontuou o ex-atleta.



Sobre a conduta de Filipe Luís à beira do gramado, Diego elogiou a resiliência do treinador. O ex-jogador destacou a postura do técnico durante o período de instabilidade e pontuou que ele teve "compromisso, caráter, integridade, profissionalismo e coragem", mesmo vivendo um processo de desgaste interno com a direção do Flamengo desde o ano passado.

"Fiquei na dúvida entre vir gravar esse vídeo ou não. Por que na dúvida? Porque minha exigência e minhas expectativas com ele são muito maiores do que a sua. Por mais que você seja um apaixonado pelo futebol e pelo Flamengo, eu sou amigo dele. E os amigos exigem muito mais do que conquistas: os amigos de verdade exigem compromisso, caráter, integridade, profissionalismo, coragem. E o Filipe teve tudo isso", completou.