Filipe Luís e Diego Ribas pelo FlamengoHeuler Andrey / Getty Images
Ídolo do Flamengo, Diego Ribas faz desabafo após saída de Filipe Luís
Ex-camisa 10 questionou a cultura do futebol brasileiro e revelou conversa recente com o presidente Bap
Casagrande vê 'falta de ética' em acerto de Leonardo Jardim com o Flamengo
Rubro-Negro demitiu Filipe Luís e fechou com português
Boto detalha conversa com jogadores do Flamengo após demissão de Filipe Luís
Diretor de futebol cobrou jogadores insatisfeitos com salários e atribuiu demissão do treinador à falta de responsabilidade
Ex-Flamengo atribui criação do VAR a 'roubo' para o Real Madrid
Arturo Vidal relembra duelos de Liga dos Campeões contra os merengues
Paquetá afirma que Filipe Luís foi 'maior responsável' por sua volta ao Flamengo
Jogador, de 28 anos, se despediu do treinador do Flamengo
Rodrigo Caio se despede do Flamengo após pedir demissão e exalta Filipe Luís
Ex-zagueiro integrava comissão técnica e era responsável pelas bolas paradas
