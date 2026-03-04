Walter Casagrande opinou sobre final do Carioca - Divulgação

Walter Casagrande opinou sobre final do CariocaDivulgação

Publicado 04/03/2026 17:50

Rio - O ex-atacante Walter Casagrande criticou a forma como Leonardo Jardim foi contratado pelo Flamengo. O ex-jogador da seleção brasileira afirmou que a saída do português do Cruzeiro foi nebulosa, assim como a demissão de Filipe Luís.

"Tudo que foi feito pelo Boto e mais alguns do Flamengo, foi tudo desrespeitoso, falta de ética, pelas costas, sabe? Com uma interferência, talvez, de interesses pessoais. O Leonardo Jardim saiu de uma forma muito estranha do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha feito uma ótima campanha e ele saiu. Ah, não vou trabalhar, se eu voltar para o Brasil, vou trabalhar no Cruzeiro. Aquela história do Arias. E aí, de repente, do nada, ele aparece no Flamengo, com o diretor de futebol sendo português também. E com todo o modus operandi, a forma que o Filipe Luís saiu.", disse em participação no "UOL News Esporte".

Casão fez um alerta ao novo treinador do Flamengo e reforçou que os dirigentes do clube carioca não tem muita paciência com nenhum técnico.

"O Flamengo trata treinadores dessa maneira. Parece que a direção do Flamengo, não só essa como a anterior, se acha mais importante, mais entendida de futebol, mais competente do que o treinador que eles contratam. A impressão que dá é que eles contratam um treinador porque precisa ter treinador. Porque se não fizer aquilo, se os resultados ou o método não for aquilo que eles gostam, eles mandam o treinador embora. Pode ser o Telê Santana, pode ser o Rinnus Mitchell. Ninguém é garantido lá. Leonardo Jardim, você não está garantido lá, não ache que você vai ser tratado diferente. Se eles cismarem com você daqui dois meses, rua. Rua pelas costas, pela frente, pelos lados. Rua!", opinou.