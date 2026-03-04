Walter Casagrande opinou sobre final do CariocaDivulgação
Casagrande vê 'falta de ética' em acerto de Leonardo Jardim com o Flamengo
Rubro-Negro demitiu Filipe Luís e fechou com português
Boto detalha conversa com jogadores do Flamengo após demissão de Filipe Luís
Diretor de futebol cobrou jogadores insatisfeitos com salários e atribuiu demissão do treinador à falta de responsabilidade
Ex-Flamengo atribui criação do VAR a 'roubo' para o Real Madrid
Arturo Vidal relembra duelos de Liga dos Campeões contra os merengues
Paquetá afirma que Filipe Luís foi 'maior responsável' por sua volta ao Flamengo
Jogador, de 28 anos, se despediu do treinador do Flamengo
Rodrigo Caio se despede do Flamengo após pedir demissão e exalta Filipe Luís
Ex-zagueiro integrava comissão técnica e era responsável pelas bolas paradas
Jogadores do Flamengo se incomodam com discurso e atitude de Boto
Dirigente português se reuniu com o grupo antes de treino de terça no Ninho do Urubu
