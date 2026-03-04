Arturo Vidal em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/03/2026 16:42 | Atualizado 04/03/2026 16:53

Rio - Conhecido por não medir palavras, o volante Arturo Vidal voltou a atacar o Real Madrid ao relembrar sua trajetória na Europa. Em entrevista ao podcast "Enfocados", o ex-jogador de Flamengo, Barcelona e Bayern de Munique afirmou que a implementação do árbitro de vídeo (VAR) no futebol mundial teve um motivo específico: os erros de arbitragem que, em sua visão, beneficiaram a equipe merengue no passado.

Vidal citou momentos específicos em que se sentiu prejudicado enquanto defendia os bávaros. De acordo com o chileno, o sistema de tecnologia foi criado para conter as injustiças que ocorriam em campo. O jogador relembrou embates decisivos, afirmando que o Real Madrid teria avançado em etapas eliminatórias pelos erros da arbitragem.

"Sim, me senti roubado pelo Real Madrid. Em dois jogos com o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, nas quartas de final e nas semifinais, quando eles nos eliminaram (...) O VAR foi introduzido por causa do Real Madrid. Antes disso, havia simplesmente muitas trapaças. É por isso que inventaram o VAR, para que não roubassem mais”, disparou o volante.

A maior mágoa do ex-rubro-negro remete ao jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2016/17, no Santiago Bernabéu. Naquela noite, o Bayern perdeu por 4 a 2 em um duelo repleto de lances polêmicos conduzidos pelo árbitro Viktor Kassai, incluindo gols em posição de impedimento e a expulsão do próprio Vidal após um segundo cartão amarelo bastante contestado.

"Quando o (Real) Madrid ficou com medo, o árbitro começou seu show. Esse roubo não pode acontecer na Liga dos Campeões", disse à época.

Atualmente defendendo o Colo-Colo, o jogador de 38 anos carrega uma rivalidade histórica com o time de Madri, alimentada também pelos anos em que defendeu o Barcelona na Espanha. Com a camisa do Flamengo, ele fez 51 partidas, com dois gols marcados e duas conquistas: Copa do Brasil e Libertadores, ambas de 2022.