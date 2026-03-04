Rodrigo Caio pediu demissão no Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodrigo Caio pediu demissão no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/03/2026 15:05

Rio - Após pedir demissão, Rodrigo Caio se despediu do Flamengo nesta última terça-feira (3), por meio das redes sociais. O ex-zagueiro, que trabalhava como auxiliar permanente da comissão técnica, agradeceu pelos momentos vividos no Rubro-Negro e rasgou elogios para o treinador Filipe Luís, que foi demitido.

Rodrigo Caio pediu demissão após a saída de Filipe Luís, que foi demitido na madrugada depois da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca. A decisão foi pessoal, já que ele entendeu que deveria deixar o cargo junto com o treinador.

Contratado a pedido do técnico Filipe Luís, Rodrigo Caio era o responsável pelas bolas paradas defensivas e ofensivas. O ex-jogador tinha como principal função estudar e analisar dados sobre os pontos fortes e fracos dos adversários. Filipe Luís acompanhava de perto as jogadas ensaiadas preparadas pelo auxiliar.

Como atleta, Rodrigo Caio defendeu o Flamengo entre 2019 e 2023. Ao todo, disputou 150 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência. Conquistou duas Libertadores, dois Brasileirões, duas Supercopas do Brasil, além de uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Campeonatos Cariocas.

Confira a despedida de Rodrigo Caio:

"Hoje, encerro mais um ciclo nesse clube que tanto amo. Posso dizer que esse capítulo foi tão marcante como todos os outros vividos como jogador. Vivenciar a grandiosidade desse clube em uma função diferente, foi uma sensação indescritível.



Filipe Luis, você é grande como treinador e maior ainda como ser humano. O mundo do futebol está te aguardando, é só o começo de tantas glórias.



Comissão Técnica, que honra , meus amigos. Como vocês são grandes. Gratidão enorme por cada momento. A história foi escrita e nada apaga isso!



Atletas, muito obrigado. Foi uma grande honra compartilhar tantos momentos especiais com vocês. E nunca se esqueçam: vocês são os melhores.



Estafe e Instituição Flamengo, obrigado por todo suporte e confiança. Foi um grande prazer estar com vocês no dia a dia.



Nação, de coração, muito obrigado pelo carinho e respeito. Continue acreditando, porque com vocês tudo é possível.



Eu te amo, FLAMENGO!"