José Boto é o diretor de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

José Boto é o diretor de futebol do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/03/2026 11:13

dura cobrança que fez em rápida reunião na terça-feira (3), antes do treino no CT do Ninho do Urubu.

O Flamengo vive uma crise interna que vai além da demissão de Filipe Luís pela diretoria. O motivo é o incômodo dos jogadores com atitudes recentes do diretor de futebol, José Boto, especialmente com ana terça-feira (3), antes do treino no CT do Ninho do Urubu.

A relação do português já não era próxima no dia a dia, mas ficou ainda pior após, em discurso, ele jogar parte da responsabilidade pela demissão do treinador no elenco rubro-negro. Além disso, reclamou que alguns cobram renovação sem apresentar bom desempenho. A informação é do site 'ge', confirmada por O Dia.



O discurso irritou os jogadores, que optaram por saírem da roda em silêncio, sem responder. Antes, já havia o incômodo com José Boto por ter participado das negociações com Leonardo Jardim na semana passada. Assim como a forma como aconteceu a demissão de Filipe Luís, considerado um ídolo e que merecia mais respeito, na visão do grupo.



O novo técnico do Rubro-Negro, inclusive, tem um perfil bem diferente de seu antecessor, numa linha-dura que a diretoria vê como importante para aumentar a cobrança interna. Não apenas por desempenho, mas também por comportamento de alguns nomes que têm casos de indisciplina.

O relacionamento entre jogadores do Flamengo e o dirigente português já era frio, com pouco contato no dia a dia. E a tendência é que fique ainda mais após os recentes episódios.