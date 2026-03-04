Maracanã passa a ter dois Turf Fans, ventiladores industriais que ajudam na climatização do gramadoDivulgação

A rotina pesada de mais de 70 partidas na temporada levou o Maracanã a buscar estratégias de cuidado com o campo. Para a temporada 2026, o a gestão de Flamengo e Fluminense comprou um sensores de controle digital do solo e dois de ventilação artificial na busca para preservar a qualidade do gramado.
A principal aquisição é a chegada dos chamados Turf Fans. Segundo o comunicado oficial, o Maracanã é o primeiro estádio brasileiro a utilizar esses climatizadores, já comuns em arenas das principais ligas europeias.
O objetivo desses ventiladores industriais de grande porte é reduzir a umidade excessiva, especialmente em períodos de menor incidência solar. O aparelho também contribui para o fortalecimento estrutural da grama, aumentando sua resistência à sequência de partidas, já que muitas vezes não há tempo de descanso.
Gestão do Maracanã comprou seis sensores que levantarão dados sobre as condições do solo
Outro foco está abaixo da superfície. Seis sensores foram instalados a sete centímetros de profundidade do gramado, faixa considerada crítica para a absorção de água pelas raízes. Os dispositivos registram, de hora em hora, dados de umidade, temperatura e condutividade elétrica do solo.
Através dessas informações, a equipe de manutenção do gramada ajusta a irrigação de forma mais precisa, para manter o equilíbrio para o desenvolvimento da grama. Além disso, evita desperdícios.
