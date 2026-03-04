Zubeldía é o técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

04/03/2026

Rio - Luis Zubeldía está liberado para comandar o Fluminense à beira do campo na final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no próximo domingo (8). O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) julgou o treinador nesta quarta-feira (4) pela expulsão no clássico com o Vasco.

Veja a nota do Fluminense:

"O técnico Luis Zubeldía poderá comandar da beira do campo o time do Fluminense na decisão do Campeonato Estadual. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro aplicou a pena de advertência, em julgamento realizado na tarde desta quarta-feira (4/3). A defesa foi sustentada pelo advogado Rafael Pestana. Além do técnico, o diretor-geral Mário Bittencourt prestou depoimento como testemunha".

Relembre o caso

Ele recebeu o vermelho na vitória do Tricolor sobre o Cruz-Maltino por 1 a 0, no dia 22 de fevereiro, pelo jogo de ida da semifinal do Estadual. O árbitro Jodis Nascimento de Souza relatou o ocorrido na súmula

"Expulsei com cartão vermelho direto, aos 24 minutos do primeiro tempo, o sr. Luis Francisco Zubeldía, treinador da equipe Fluminense FC por, após uma marcação de falta a favor da equipe Vasco da Gama, entrar no campo de maneira ostensiva e reclamar em direção ao árbitro da partida com gestos e socos no ar", escreveu Jodis.

Além disso, o árbitro pontuou: "Informo ainda que após a apresentação do cartão vermelho o mesmo partiu pra cima do árbitro de forma agressiva, se recusando a sair do campo de jogo e sendo contido por membros da comissão técnica e jogadores de sua equipe. Vale ressaltar que o árbitro se sentiu ofendido".

Zubeldía foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz respeito a "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". A pena poderia chegar a seis jogos de suspensão.

Ele cumpriu suspensão automática no empate do Flu por 1 a 1 com o Vasco, válido pela partida da volta da semifinal. Naquela ocasião, o auxiliar Maxi Cuberas comandou o Tricolor à beira do campo.

Fluminense e Flamengo vão se enfrentar no próximo domingo (8), a partir das 18h, no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca de 2026.

