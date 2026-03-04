Rio - Na reta final da janela de transferências internacional, o Fluminense conseguiu preencher as lacunas e fortalecer o elenco para a sequência da temporada de 2026. O Tricolor anunciou nesta última terça-feira (3) as contratações do zagueiro Julián Millán e do atacante Rodrigo Castillo, que chegam para aumentar as opções do técnico Luis Zubeldía.
Desde o início da janela de transferências, o Fluminense priorizou reforçar o sistema defensivo e contratar um novo "camisa 9". Na defesa, a diretoria tricolor trouxe o zagueiro Jemmes, destaque do Mirassol em 2025. Porém, ainda faltava mais uma opção, já que reformulou a zaga com saídas e contava apenas com Ignácio, Freytes e Igor Rabello, além de Jemmes.
Julián Millán, de 27 anos, custou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26 milhões) junto ao Nacional, do Uruguai. O zagueiro colombiano era um dos destaques do futebol uruguaio, onde disputou 51 partidas, marcou quatro gols e três assistências. O defensor se destaca pela força física e boa capacidade de construção pelo lado esquerdo. Com isso, ele disputará posição com Freytes.
Já no ataque, o Fluminense tentou encontrar um novo "camisa 9" até o último dia da janela. Antes de acertar com Rodrigo Castillo, o Tricolor teve negociações frustradas por Hulk, do Atlético-MG; Denis Bouanga, do Los Angeles FC, dos Estados Unidos; Alexis Cuello, do San Lorenzo, e Gabriel Ávalos, do Independiente, ambos da Argentina.
Rodrigo Castillo chega como esperança para resolver um problema no ataque. Com a saída de Everaldo, que não era bem-quisto pela torcida, o Fluminense ficou apenas com John Kennedy e Germán Cano. Porém, o centroavante argentino de 38 anos passou por um procedimento cirúrgico na pré-temporada e ainda não jogou em 2026.
Sem muitas opções, Zubeldía testou Kevin Serna e Paulo Henrique Ganso como "falso 9" em alguns jogos para preservar John Kennedy, que tem dado sinais de desgaste. O camisa 9 voltou a ter boas atuações, mas ainda sofre com falta de consistência para marcar gols. Nesse cenário, chega Rodrigo Castillo, em alta após se tornar carrasco do Flamengo na Recopa Sul-Americana.
O Fluminense desembolsou 10 milhões de dólares (R$ 52,1 milhões) pela contratação de Rodrigo Castillo junto ao Lanús, da Argentina. O centroavante, de 27 anos, obteve números expressivos no clube, somando 14 gols e quatro assistências em apenas 33 jogos, além do título da Recopa Sul-Americana tendo feito gols nas duas partidas. O centroavante argentino se destaca pela força física e presença de área.
Número de gringos aumenta no elenco
Com as chegadas de Julián Millán e Rodrigo Castillo, o Fluminense soma 11 jogadores estrangeiros no elenco. Entre eles, três foram contratados no início deste ano. Além do zagueiro colombiano e do centroavante argentino, o Tricolor também contratou o meia-atacante venezuelano Jefferson Savarino, que estava no Botafogo.
No time titular do início deste ano, o Fluminense conta com cinco estrangeiros: o zagueiro argentino Juan Freytes, o volante uruguaio Facundo Bernal, o meia argentino Lucho Acosta, o atacante colombiano Kevin Serna e o atacante uruguaio Agustín Canobbio. Entre eles, apenas Bernal não foi titular durante o ano passado e ganhou a posição no início de 2026.
A nova dupla de reforços do Fluminense chega para brigar pela titularidade. Com a inconsistência de Freytes e John Kennedy, a tendência é pelas entradas de Julián Millán e Rodrigo Castillo no time titular. Com isso, o Tricolor pode ter mais da metade do time titular formado por estrangeiros. Ainda existe a expectativa pela titularidade de Savarino ao longo da temporada. Além disso, o técnico Luis Zubeldía é argentino.
O regulamento de competições da CBF permite até nove estrangeiros por jogo. Com isso, o Fluminense terá que cortar dois nomes por partida. Além dos nomes já citados, o Tricolor ainda conta com os atacantes Santi Moreno (Colômbia), Yeferson Soteldo (Venezuela) e Germán Cano (Argentina). Ainda nesta janela, negociou o lateral-esquerdo colombiano Gabriel Fuentes e o meia paraguaio Rubén Lezcano.
