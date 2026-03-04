Rodrigo Castillo foi contratado para ser centroavante do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 04/03/2026 12:10

Rio - Contratado pelo Fluminense no último dia da janela de transferência para o exterior, o zagueiro Julián Millan e o atacante Rodrigo Castillo, ambos de 27 anos, participaram nesta quarta-feira (4), do seu primeiro treino com seus novos companheiros.

Zagueiro Julian Millan é reforço do Flu Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

O defensor, nascido na Colômbia, deixou o Nacional, do Uruguai, para defender o Fluminense. Canhoto, ele disputará posição com o argentino Freytes, que vem recebendo muitas críticas dos torcedores tricolores, após falhas sucessivas nas últimas partidas.

O atacante, que é argentino, defendia o Lanús, da Argentina, e sua contratação deu fim a uma obcessão do Fluminense na janela de transferência. Centroavante, Castillo vai brigar pela vaga de titular com John Kennedy e com seu compatriota Germán Cano.

A dupla está fora da final do Campeonato Carioca neste domingo (8) já que não chegou a tempo de ser inscrita. Os dois devem estrear contra o Remo, em Belém, no próximo dia 12 (quinta-feira), pelo Brasileirão.