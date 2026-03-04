Nino em campo com a camisa do ZenitDivulgação / Zenit
Alisson é aguardado no Rio nas próximas horas para assinar contrato com o Fluminense
Jogador, de 32 anos, será emprestado até o fim do ano
Zubeldía poderá comandar o Fluminense à beira do campo na final do Carioca
Treinador foi julgado pelo TJD-RJ nesta quarta-feira
Fluminense segue na disputa para contratar Nino; entenda
Tricolor tem a verba necessária para repatriar zagueiro, mas esbarra em condição imposta pelo Zenit
Fluminense aposta nos gringos e preenche lacunas no elenco para 2026
Chegadas de Julián Millán e Rodrigo Castillo aumenta opções do técnico Luis Zubeldía
Libertad cobra Fluminense e ameaça ir à Fifa por dívida da compra de Lezcano
Resta uma parcela que o Tricolor pediu para dividir o valor nos próximos meses
Recém-chegados, Castillo e Millan participam de primeiro treino do Fluminense
Dupla deverá fazer estreia contra o Remo pelo Brasileirão
