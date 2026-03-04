Nino em campo com a camisa do Zenit - Divulgação / Zenit

Nino em campo com a camisa do ZenitDivulgação / Zenit

Publicado 04/03/2026 14:13





LEIA MAIS: Fluminense aposta nos gringos e preenche lacunas no elenco para 2026 Rio — O Fluminense segue na disputa com o Palmeiras para repatriar o zagueiro Nino, que joga pelo Zenit. No entanto, o clube russo afirma que só negociará o defensor na próxima janela de transferências, no meio do ano, e caso o time seja campeão, de acordo com o jornalista Victor Lessa.

Mesmo assim, o Tricolor ainda não desistiu do atleta e possui verba para comprá-lo. As chegadas de Rodrigo Castillo e Julian Millán não impactaram nesse valor, pois o dinheiro que seria destinado a um centroavante foi utilizado para a compra de ambos os atletas.

Ídolo



Revelado no Criciúma em 2016, Nino defendeu o Fluminense de 2019 a 2023. O jogador foi capitão do clube carioca na conquista da Libertadores e peça fundamental na campanha do Tricolor no título inédito.