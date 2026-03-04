Lezcano teve poucas chances no Fluminense e foi emprestado - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Lezcano teve poucas chances no Fluminense e foi emprestadoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 04/03/2026 12:29 | Atualizado 04/03/2026 13:12

última parcela dos cerca de R$ 29 milhões pagos no ano passado pelo jogador, que agora

A compra de Lezcano pelo Fluminense pode parar na Fifa. É o que ameaça o presidente do Libertad, Rubén Di Tore, caso não receba apelo jogador, que agora está emprestado ao Olimpia

"Quando os prazos não são cumpridos, uma queixa é apresentada à Fifa, e é isso que vamos fazer. Os prazos já expiraram. Começaram pagando bem, depois mudaram para uma proposta mais flexível, que nós aceitamos. Havia uma parcela final pendente, e eles queriam financiar novamente. Rejeitamos, e foi daí que surgiu o problema", disse Di Tore à rádio “Rock and Pop”, do Paraguai, na terça-feira (3).



O Fluminense confirma que a última parcela está atrasada, em cerca de uma semana e que representa menos de 20% do total, e também a proposta para parcelar o valor restante. A ideia da diretoria tricolor era quitar tudo até maio, com a entrada de mais receitas, já que o início de ano costuma ter menos dinheiro.



Com a negativa do Libertad, as conversas entram num impasse que pode parar na Fifa. Se isso acontecer, a tendência é que o Fluminense seja obrigado a pagar, mas esse processo ainda demora, já que há prazo para o clube entrar com um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), assim como terá 45 dias para quitar a dívida.

Diante desse prazo, a diretoria tricolor está tranquila de que conseguirá pagar a última parcela antes que sofra uma punição de transfer ban e fique impedida de registrar novos jogadores.