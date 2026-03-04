Lezcano teve poucas chances no Fluminense e foi emprestadoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Libertad cobra Fluminense e ameaça ir à Fifa por dívida da compra de Lezcano
Resta uma parcela que o Tricolor pediu para dividir o valor nos próximos meses
Libertad cobra Fluminense e ameaça ir à Fifa por dívida da compra de Lezcano
Resta uma parcela que o Tricolor pediu para dividir o valor nos próximos meses
Recém-chegados, Castillo e Millan participam de primeiro treino do Fluminense
Dupla deverá fazer estreia contra o Remo pelo Brasileirão
Fluminense avança por Alisson, do São Paulo; clubes negociam último detalhe
Partes discutem valor da multa caso o atleta jogue contra o time paulista
Fluminense confirma a contratação de Rodrigo Castillo, carrasco do Flamengo
Ele vestirá a camisa 19 do Tricolor
Fluminense negocia contratação do volante Alisson, do São Paulo
Tricolor fez proposta de empréstimo e aguarda resposta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.