Filipe Luís e Lucas Paquetá em abraço no Ninho do UrubuReprodução / Instagram

Publicado 04/03/2026 16:10

Rio - O meia Lucas Paquetá, de 28 anos, utilizou suas redes sociais, para se despedir do técnico Filipe Luís, que foi demitido do Flamengo, na madrugada da última terça-feira (3). O jogador afirmou que o comandante foi o principal responsável por ter voltado ao Rubro-Negro neste começo de ano.

"Como eu queria que todos aqueles sonhos que sonhamos juntos tivessem sido realizados. Queria te agradecer por tudo que você fez pra me trazer de volta, sem dúvida alguma, o maior responsável por isso! Sua lealdade, dedicação e amor pelo que faz sempre será um exemplo pra todos nós!" Como flamenguista, obrigado por todas as conquistas que ninguém jamais apagará! Como amigo, obrigado por ser esse cara sensacional que você é! Te amamos fili, que Deus te abençoe e te faça ter ainda mais sucesso em tudo que fizer!", escreve em seu perfil oficial no Instagram.

O Flamengo desembolsou algo em torno de 42 milhões de euros (R$ 262,9 milhões na cotação da época) para acertar a contratação de Lucas Paquetá, junto ao West Ham, da Inglaterra, no fim de janeiro.

Comandado por Filipe Luís, Paquetá entrou em campo em nove jogos e anotou três gols. Os dois foram derrotados na final da Supercopa Rei e também da Recopa Sul-Americana.