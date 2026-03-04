José Boto é o diretor de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

José Boto é o diretor de futebol do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/03/2026 16:55

Rio - O clima ficou pesado nos bastidores do Flamengo após a demissão do técnico Filipe Luís. Em reunião com os jogadores nesta última terça-feira (3), o diretor de futebol José Boto comunicou a saída do treinador em uma rápida conversa, no CT do Ninho do Urubu. A forma como o dirigente português conduziu a situação não foi aprovada pelo elenco e aumentou a rejeição.

A decisão pela demissão foi do presidente Luiz Eduardo Baptista, mas quem teve a responsabilidade de comunicar a decisão foi o diretor português, tanto para o treinador quanto para os jogadores. Em contato com o "Coluna do Fla", Boto detalhou a conversa com o elenco. Ele tirou o peso da decisão da direção e jogou parte da responsabilidade para os atletas insatisfeitos e que "abusaram da liberdade" de Filipe Luís.

"Fiz algo que nunca tinha feito e não o faço porque não acredito que o treinador seja o único culpado do momento mau. Sou eu e a diretoria, e são vocês também, porque alguns de vocês não souberam respeitar a liderança mais liberal do Filipe (Luís). Quando se dá liberdade, espera-se do outro lado responsabilidade, e alguns de vocês abusaram da liberdade que o Filipe vos dava, foram irresponsáveis", disse Boto.

Filipe Luís foi demitido após a goleada do Flamengo sobre o Madureira por 8 a 0 , na última segunda-feira (2), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca. O treinador enfrentava um desgaste com o presidente Luiz Eduardo Baptista. Desde 2024, foram 101 jogos, 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, além dos títulos da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores.

"Também para os jogadores que estão putos porque acham que deviam ter salários mais altos, o único caminho que têm para isso é o que fez o Arrasca, que estava puto o ano passado porque queria a renovação a meio do ano, e o que fez? Entregou em campo e mostrou que merecia. Culpados? Somos todos. Agora virá um treinador novo e só há um caminho: trabalhar e ganhar", completou.

Após demitir Filipe Luís, o Flamengo contratou o técnico Leonardo Jardim . O treinador português estava livre no mercado após deixar o Cruzeiro, em dezembro do ano passado. Na época, ele alegou que faria uma pausa na carreira para "preservar a saúde física e mental". Ao todo, foram 55 jogos, 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas no comando da Raposa, que ficou em terceiro lugar no Brasileirão.