Vibração de AndréDarren Staples / AFP
"Feliz demais pelo meu primeiro gol aqui nos Wolves e ainda mais por ter sido em um jogo tão importante, do lado da nossa torcida. Vinha buscando há algum tempo esse gol e estou muito feliz por ter ajudado o clube e meus companheiros. Foi uma grande vitória. Todos estão de parabéns pela entrega e dedicação", disse André.
O gol saiu já nos acréscimos da segunda etapa, quando a partida estava empatada em 1 a 1. Alisson saiu errado, André dominou fora da área e finalizou. A bola ainda desviou em Joe Gomez antes de morrer no fundo da rede, sacramentando a vitória dos Wolves.
O triunfo foi importante para o Wolverhampton, que está na lanterna do Campeonato Inglês, com 16 pontos. André afirmou que, apesar de a temporada não ter começado como o esperado, as vitórias recentes contra Liverpool e Aston Villa recuperam a confiança da equipe para lutar até o fim do campeonato.
"A temporada não vem acontecendo da forma com que a gente esperava, mas enquanto houver chance a gente vai trabalhar e dar o máximo dentro de campo. Vamos continuar lutando até o fim e acredito que essas duas vitórias consecutivas, contra dois adversários qualificados, só aumentam ainda mais a nossa confiança até o fim do campeonato. Agora temos mais um jogo contra o Liverpool pela Copa, e vamos em busca de mais um resultado positivo", declarou.
André volta a campo na próxima sexta-feira (6), novamente contra o Liverpool, desta vez em jogo válido pela Copa da Inglaterra. O duelo será às 17h (de Brasília), no Molineux Stadium.
