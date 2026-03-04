Marián Mouriño é a presidente do Celta de Vigo - Divulgação/X @RCCelta

Publicado 04/03/2026 17:30

Espanha - O Celta de Vigo publicou nas redes sociais, nesta quarta-feira (4), uma carta aberta da presidente Marián Mouriño direcionada à Madonna. O clube tenta encontrar uma camisa do time que a cantora usou no show de 29 de julho de 1990, no Estádio de Balaídos.

Naquela noite, Madonna vestiu a camisa 5 de Espinosa. O fotógrafo Víctor de las Heras registrou o momento, e a imagem se tornou icônica na história da cidade e do clube. O paradeiro da peça, porém, é desconhecido.

Em seu site, o Celta de Vigo revelou procurava a camisa há anos, de forma privada, mas a investigação estagnou. Por isso, o clube apelou aos torcedores. A intenção é adicionar a peça em seu acervo histórico.

A carta da presidente Marián Mouriño faz parte desta tentativa do clube em localizar a camisa. No texto, a mandatária revelou a intenção do Celta de Vigo de fazer um "gesto de carinho" à artista em uma ação especial no dia 6 de março, antes da partida contra o Real Madrid, no Estádio de Balaídos.

Veja a carta

Open letter from @mmourino, president of Celta, to @Madonna







Dear Madonna,



I am writing to you to ask for your help with something that means a great deal to us.



On the 29th July 1990, you performed live at our stadium, Balaídos, the home of Celta Vigo, the club I am… pic.twitter.com/6EtaeYUj9H — Celta English (@CeltaEnglish) March 4, 2026

Querida Madonna,



Escrevo-lhe para pedir sua ajuda com algo que significa muito para nós.



No dia 29 de julho de 1990, você se apresentou ao vivo em nosso estádio, Balaídos, casa do Celta de Vigo, clube que tenho orgulho de servir como presidente. Naquela noite, tivemos a honra de vê-la vestindo nossa camisa azul-celeste.



Essa querida lembrança ainda vive entre nossos torcedores. A foto sua vestindo nossa camisa se tornou um mito e agora faz parte da nossa história, que muitas vezes é escrita para além dos limites do campo de futebol.



Muitos consideram isso uma simples coincidência. Eu gosto de pensar que nada acontece por acaso.



Embora a nossa não tenha sido a única camisa de futebol que você usou no palco, essa imagem icônica passou a brilhar de uma maneira diferente com o passar dos anos. Com o tempo, entendemos melhor o que você representava naquela época: questionar as normas estabelecidas e enfrentar aqueles que tentam lhe dizer o que você pode ou não pode fazer do.



Em nosso clube, nos identificamos com essa linha de pensamento.



Por isso, mantemos a esperança de encontrar a peça de roupa que você usava. Essa busca é um ato de memória, um símbolo de parte da herança emocional do nosso clube e do que ele representa.



Nesta sexta-feira, 6 de março, gostaríamos de enviar-lhe um gesto de carinho do nosso estádio, o Balaídos. Será às 20h45, antes do jogo Celta x Real Madrid, com a intenção de lhe fazer apenas uma pergunta simples:



Você teria (a camisa)?

Se você souber onde ele pode estar, ou se quiser se juntar a nós na busca para recuperá-lo, entre em contato conosco por mensagem privada.



Com admiração,



Marián Mouriño Terrazo

Presidente

Real Club Celta de Vigo