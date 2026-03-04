Renato Gaúcho foi apresentado nesta quarta-feira (4), no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima/Vasco

Renato Gaúcho foi apresentado nesta quarta-feira (4), no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima/Vasco

Publicado 04/03/2026 17:55 | Atualizado 04/03/2026 17:57

Rio - Novo técnico do Vasco, o técnico Renato Gaúcho foi regularizado e já pode estrear. O treinador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira (4), e já está liberado para estrear. O primeiro jogo deve acontecer no próximo dia 12, contra o Palmeiras, em São Januário.

Renato Gaúcho comandou o primeiro treino, nesta quarta-feira (4), no CT Moacyr Barbosa. Depois, ele foi apresentado oficialmente. Na coletiva de apresentação, o treinador explicou a decisão de retornar ao Vasco após 18 anos e ressaltou que vai priorizar o Brasileirão, já que o time ocupa a lanterna.

"Estou com muito tesão, muita vontade e se aceitei o convite do Vasco é porque eu quis. Se não tivesse, estaria na minha praia, tomando meu chope e jogando futevôlei. Eu trabalho porque eu gosto, e porque eu quero. Se hoje eu estou voltando é porque eu gosto do que eu faço", disse Renato Gaúcho.

Renato Gaúcho foi regularizado no BID da CBF Reprodução

Renato Gaúcho foi contratado para o lugar de Fernando Diniz, que foi demitido após a derrota para o Fluminense por 1 a 0, no último dia 22, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. O treinador chegou junto com os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles.

No ano passado, Renato Gaúcho comandou o Fluminense. Ele pediu demissão após a eliminação para o Lanús, da Argentina, nas quartas de final da Sul-Americana. Livre no mercado desde setembro do ano passado, o treinador exigiu valores quase iguais aos que recebia no Fluminense para aceitar a proposta.

A diferença entre a oferta final do Vasco e o desejo salarial do técnico girava em torno de 10% a 20%. Renato Gaúcho recusou as primeiras duas propostas, mas a diretoria vascaína insistiu e chegou a um denominador comum na terceira tentativa.

A estreia de Renato Gaúcho no Vasco está prevista para o dia 12 de março, às 19h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão. Esta será a terceira passagem do treinador pelo Gigante da Colina.