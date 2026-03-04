De volta ao Vasco para sua terceira passagem, Renato Gaúcho foi apresentado no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Publicado 04/03/2026 13:23

Rio - De volta ao Vasco para sua terceira passagem, Renato Gaúcho foi apresentado nesta quarta-feira (4), no CT Moacyr Barbosa, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. O Treinador do Cruz-Maltino teve que falar sobre a sua motivação para o trabalho. O técnico, que deixou o Fluminense em setembro do ano passado, irritado com o "mundo atual do futebol", reforçou que aceitou o convite do Vasco porque está motivado para trabalhar. Porém, o comandante reforçou que há situações que têm gerado incômodo.





"Estou com muito tesão, muita vontade e se aceitei o convite do Vasco é porque eu quis. Se não tivesse, estaria na minha praia, tomando meu chope e jogando futevôlei. Eu graças a Deus venci na profissão como jogador e treinador. Eu trabalho porque eu gosto, e porque eu quero. Se hoje eu estou voltando é porque eu gosto do que eu faço. Tem coisas que me incomodam? Sim, não só a mim, mas a todos os técnicos. Eu sempre levo as críticas como algo construtivo. Só que hoje em dia, qualquer um, todo treinador chega de cabeça quente aqui, mas aí está alguém que quer seguidores e não está sendo profissional e aí provoca o técnico. Sempre sou educado, tenho paciência e admiro o trabalho de vocês, mas tem horas que eu vejo alguns que não estão sendo profissionais. Isso incomoda a todos, mas alguns têm cacife para peitar e outros não", disse.

Em relação aos objetivos do Vasco, Renato Gaúcho preferiu não fazer previsões. O treinador afirmou que a grande prioridade do clube carioca é a disputa do Campeonato Brasileiro.

"O Vasco tem três competições: o Brasileiro, que é a prioridade, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. A gente vai jogando as competições, onde o Vasco vai chegar nós veremos. Teremos dificuldades, mas será para todos também. Se tiver que priorizar algo sempre será o Campeonato Brasileiro", afirmou.

Assumindo o Cruz-Maltino, após um começo de temporada complicado, com a equipe na última colocação do Brasileiro e eliminado do Carioca, Renato Gaúcho reforçou a importância de uma sinergia entre os torcedores e o grupo do Vasco.

"É um prazer enorme está voltando. É sempre um desafio para o técnico chegar e treinar uma equipe grande como é o Vasco, que tem uma imensa torcida, que é fiel. O grupo vem sendo criticado, mas é uma vida nova. Vamos fechar um livro, virar a página. Conversei bastante com a diretoria, com o Pedrinho e pensar em novos rumos. Já falei para o meu grupo, que o reflexo do torcedor é o do time. A torcida do Vasco sempre apoiou e sempre vai apoiar. Quando acontece vaia é por algo que não está certo. Eu sempre peço entrega para os jogadores. Tenho certeza que nosso torcedor não vai vaiar mais o torcedor. Peço apoio e podem ter certeza que o jogador vai se entregar dentro do campo. Essa conexão da vai ser fundamental, torcedor, o técnico e os jogadores fazendo a sua parte", concluiu.