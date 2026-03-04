Renato Gaúcho comandou primeiro treino pelo Vasco, nesta quarta-feira (4), no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima/Vasco

Rio - Novo técnico do Vasco, Renato Gaúcho comandou o primeiro treino, nesta quarta-feira (4), no CT Moacyr Barbosa. O treinador chegou junto com os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles, e teve o primeiro contato com os jogadores.
Renato Gaúcho foi contratado para o lugar de Fernando Diniz, que foi demitido após a derrota para o Fluminense por 1 a 0, no último dia 21, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. O treinador, de 63 anos, assinou contrato até o fim de 2026.
O Vasco priorizou a contratação de um técnico que estava livre no mercado. A intenção da diretoria é dar um "choque" nos jogadores no curto prazo e blindá-los da pressão externa. Renato Gaúcho estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando entregou o cargo no Fluminense.
Para acertar com o Vasco, Renato Gaúcho exigiu valores quase iguais aos que recebia no Fluminense. A diferença entre a oferta final do Vasco e o desejo salarial do técnico girava em torno de 10% a 20%. Apesar das duas propostas recusadas, o Cruz-Maltino não desanimou, insistiu e conseguiu reduzir a diferença.
A estreia de Renato Gaúcho no Vasco está prevista para o dia 12 de março, às 19h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão. Esta será a terceira passagem do treinador pelo Gigante da Colina.