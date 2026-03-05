Troféu da Copa do Mundo: edição de 2026 terá pela primeira vez pausa obrigatória para hidratação - Yasuyoshi Chiba / AFP

Publicado 05/03/2026 14:37

Fifa liberou o período como um novo espaço comercial nas transmissões televisivas.

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 terão uma novidade inédita na história do torneio. Com a confirmação em dezembro de que as partidas contarão com duas pausas obrigatórias para hidratação , a

A medida valerá para todos os 104 confrontos do Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Cada paralisação acontecerá aos 22 minutos de cada tempo e terá duração de três minutos, podendo as transmissões liberarem anúncios por 2min10s.



Com as interrupções já previstas no protocolo do torneio, as emissoras responsáveis pela transmissão terão algumas opções durante o período de pausa. De acordo com o site 'The Athletic', poderão manter a imagem do jogo, usar tela dividida ou interromper momentaneamente a transmissão para inserir blocos publicitários.



Regras para os anúncios durante os jogos da Copa do Mundo



Segundo o mesmo relatório, existem limites para a utilização comercial desse período. A publicidade não poderá começar nos primeiros 20 segundos daa pausa.



Além disso, a transmissão deverá retornar ao jogo pelo menos 30 segundos antes da bola voltar a rolar.



A pausa obrigatória para hidratação será aplicada independentemente das condições climáticas das partidas. Nas competições da Conmebol, como a Libertadores, a paralização é de cerca de 90 segundos, mas as transmissões não são interrompidas.





