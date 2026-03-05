Musa do Olimpia, Milva Ortellado - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Milva OrtelladoReprodução / Instagram

Publicado 05/03/2026 13:40

Rio - A musa do Olimpia, Milva Ortellado, é presença constante em jogos da equipe na temporada. A beldade utilizou suas redes sociais para responder um fã, que afirmou que a viu durante uma partida no estádio, mas preferiu não procurá-la.

"Não tenham vergonha de me pedir fotos", afirmou a beldade, que tem mais de 144 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@milvaortelladopy).

Dona de um corpo escultural, Milva Ortellado é bem conhecida no seu país. A beldade exibe toda a sua beleza em seus perfis nas redes sociais.