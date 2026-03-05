Musa do Olimpia, Milva OrtelladoReprodução / Instagram
Musa do Olimpia incentiva que fãs peçam fotos para ela em jogos: 'Não tenham vergonha'
Milva Ortellado tem mais de 144 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram
Barcelona e Real Madrid na briga para receber a final da Copa de 2030
Jornal aponta desejo do clube catalão de receber o jogo decisivo do torneio
Leonardo Jardim diz que quer 'manter DNA' do Flamengo e destaca tamanho do clube: 'Top mundial'
Técnico foi apresentado em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (5), no CT Ninho do Urubu
Renato Gaúcho terá tempo para implementar ideias e se adaptar ao Vasco
Estreia do treinador está prevista para o dia 12
Zagueiro do Bragantino é punido por 12 jogos de suspensão por fala machista contra árbitra
Zagueiro, de 24 anos, cumprirá pena somente ano que vem
No Fluminense, Alisson celebra reencontro com Zubeldía: 'Voltar a sorrir'
Volante será empestado pelo São Paulo e acredita que já pode ficar à disposição
