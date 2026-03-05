De volta ao Vasco, Renato Gaúcho comanda o treinamento no CT - Matheus Lima/Vasco

Rio - Renato Gaúcho terá tempo de sobra para trabalhar e implementar suas ideias no Vasco. Contratado para o lugar de Fernando Diniz, o treinador foi apresentado nesta última quarta-feira (4), no CT Moacyr Barbosa, após comandar o primeiro treino.

O primeiro dia de Renato Gaúcho no CT Moacyr Barbosa foi marcado por muitas reuniões e conversas. O treinador teve encontros com o presidente Pedrinho, o diretor de futebol Admar Lopes e o diretor técnico Felipe Loureiro, antes de conversar com os jogadores.

No primeiro dia, Renato Gaúcho não teve muito tempo. Mas isso é algo que não vai faltar daqui para frente. A estreia do treinador está prevista para o dia 12 e, portanto, ele terá mais de uma semana livre para trabalhar, conhecer o elenco e impor seu estilo de jogo, que é diferente do antecessor.

A falta de tempo foi a maior reclamação de Renato Gaúcho no Fluminense, em 2025. O treinador sempre fez questão de destacar que o time jogava "a cada três dias". Na chegada ao Vasco, ele destacou que o time terá "três competições", mas que vai priorizar o Brasileirão, onde o Cruz-Maltino é lanterna.

Para acertar com o Vasco, Renato Gaúcho exigiu valores quase iguais aos que recebia no Fluminense. Após duas propostas recusadas, o treinador aceitou a terceira oferta. A estreia está prevista para o dia 12, às 19h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão.