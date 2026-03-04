Renato Gaúcho foi apresentado nesta quarta-feira (4), no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima/Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Vasco apresentou, na tarde desta quarta-feira (4), o técnico Renato Gaúcho. Ele assinou contrato até o fim de 2026 e terá direito a premiações específicas em caso de conquistas ao longo do ano.

De acordo com informação divulgada pelo jornalista Venê Casagrande, o vínculo prevê bônus financeiros por títulos. Caso conquiste a Copa do Brasil, Renato embolsará R$ 2,5 milhões. Se levantar a taça da Sul-Americana, o valor será de R$ 1,5 milhão. Já em caso de título do Campeonato Brasileiro, a premiação prevista é de R$ 3 milhões.
Leia mais: Renato Gaúcho é regularizado no BID e já pode estrear pelo Vasco
Renato retorna a São Januário após 18 anos e amplia uma relação histórica com o clube, onde já teve outras duas passagens como treinador. Ele assume a equipe após a demissão de Fernando Diniz, em um início de temporada considerado turbulento nos bastidores.

Antes de fechar com Renato, a diretoria cruz-maltina também tentou a contratação de Artur Jorge, que atualmente está no Al-Rayyan, do Catar, mas não houve negócio.