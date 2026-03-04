Renato Gaúcho foi apresentado nesta quarta-feira (4), no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima/Vasco
De acordo com informação divulgada pelo jornalista Venê Casagrande, o vínculo prevê bônus financeiros por títulos. Caso conquiste a Copa do Brasil, Renato embolsará R$ 2,5 milhões. Se levantar a taça da Sul-Americana, o valor será de R$ 1,5 milhão. Já em caso de título do Campeonato Brasileiro, a premiação prevista é de R$ 3 milhões.
Antes de fechar com Renato, a diretoria cruz-maltina também tentou a contratação de Artur Jorge, que atualmente está no Al-Rayyan, do Catar, mas não houve negócio.
