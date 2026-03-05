Renato Gaúcho e Leandro Amaral em treino do Vasco, durante passagem do atleta pelo clubeReprodução / Instagram
"No meio de toda dificuldade, encontra-se a oportunidade de vocês, jogadores, aprenderem com esse grande profissional, Renato Gaúcho. Não percam essa oportunidade de evoluir, crescer como jogador", escreveu Leandro Amaral, que também mandou uma mensagem ao treinador.
Leandro Amaral jogou pelo Gigante da Colina entre 2006 e 2007, e depois, saiu do clube por quatro meses para o Fluminense e retornou em 2008. Na época, se consolidou como um dos melhores atacantes do país, chegando a ser sondado por times europeus. Renato Gaúcho o treinou nos três anos.
