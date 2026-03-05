Renato Gaúcho e Leandro Amaral em treino do Vasco, durante passagem do atleta pelo clube - Reprodução / Instagram

Publicado 05/03/2026 08:12

Rio — O ex-atacante Leandro Amaral publicou um recado aos jogadores do Vasco e desejou sucesso ao técnico Renato Gaúcho, que o treinou em um dos melhores momentos da sua carreira, no Cruz-Maltino, entre 2006 e 2008.



"No meio de toda dificuldade, encontra-se a oportunidade de vocês, jogadores, aprenderem com esse grande profissional, Renato Gaúcho. Não percam essa oportunidade de evoluir, crescer como jogador", escreveu Leandro Amaral, que também mandou uma mensagem ao treinador.

"Renato Gaúcho, estarei sempre torcendo pelo seu sucesso… Que Deus abençoe você e toda sua comissão técnica nesse novo desafio", concluiu.



Leandro Amaral jogou pelo Gigante da Colina entre 2006 e 2007, e depois, saiu do clube por quatro meses para o Fluminense e retornou em 2008. Na época, se consolidou como um dos melhores atacantes do país, chegando a ser sondado por times europeus. Renato Gaúcho o treinou nos três anos.