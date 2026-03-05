Leonardo Jardim foi apresentado nesta quinta-feira (5) - Carlos Elias / Agência O Dia

Leonardo Jardim foi apresentado nesta quinta-feira (5)

Publicado 05/03/2026 13:04

Rio — O técnico Leonardo Jardim foi apresentado no Flamengo na tarde desta quinta-feira (5), em coletiva de imprensa no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, Zona Sudoeste. O treinador destacou como o objetivo do Rubro-Negro é buscar títulos e ressaltou que, para isso, tentará impor o seu estilo de jogo em algumas situações, mas sem alterar o DNA da equipe.

"Quero agradecer ao Flamengo, seu presidente e ao Boto pelo convite. Me honra bastante vestir o manto e treinar um clube com a dimensão do Flamengo, estamos a falar de um top mundial, o maior das Américas. É um grande prestígio. Espero estar à altura para honrar essa camisa. Vou propor aquilo que sempre propus na minha vida, que é cumprir novos objetivos no clube, e neste clube, como vocês sabem, o objetivo é ganhar, trazer troféus e um futebol que agrada os nossos torcedores", afirmou.

O treinador ainda falou sobre o estilo de jogo que pretende implementar na equipe e destacando que não pretende modificar a essência do time, mas não descartou a chance de mudanças pontuais aos poucos.



"Acredito que temos um DNA já formado na equipe, no clube, com certeza quero colocar algo pessoal, mas queremos mantê-lo, porque o plantel está montado dessa forma, para ter essas características. Não vamos chegar aqui e alterar radicalmente algumas situações, mesmo que eu acredite em muitos tipos de situações que já eram trabalhadas com esses jogadores. Vamos tentar, aos poucos, colocar algumas ideias, mas sem descaracterizar aquilo que foi a força do Flamengo no ano anterior", disse.

Jardim assinou contrato até dezembro de 2027 e já comandou treinos no Flamengo. Ele estava afastado do futebol desde que deixou o Cruzeiro, no último mês de dezembro, devido a questões familiares. Pelo clube mineiro, o técnico chegou à semifinal da Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro em 3º lugar no ano passado. Também tem passagens pelo Monaco, da França, Sporting, de Portugal, e Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O treinador falou de como foi a sua recepção, destacando que por coincidência, já estava no Brasil para um compromisso em Belo Horizonte. "Agradeço ao estafe do Flamengo, todo apoio que tem dado, aos jogadores, que têm tido uma atitude fantástica para me receber bem, tentar desenvolver as ideias da melhor forma. Foram dois dias que não tive tempo para nada. Foram reuniões, observações, nem tempo para ver o que se passa ao redor. Estou extremamente focado, porque sei que temos quatro dias para organizar um jogo da importância que é o Flamengo x Fluminense, na final do Estadual."

Trabalho de longo prazo

Leonardo Jardim confirmou que encerrou trabalhos em outros clubes por decisão pessoal. "Eu sou aquele trabalhador que quando não acredito, não faço, não estou lá só para receber salário. E nesses trabalhos, não recebi nenhum tostão [pela saída]. Tem que ser da forma como eu acredito. Não posso trabalhar da forma como os outros pensam", afirmou.

Ele lembrou de clubes em que ficou mais de cinco anos, o Camacha, de Portugal, e o Monaco, da França. Jardim projetou a sua longevidade no Rubro-Negro. "Sei que no projeto do Flamengo é um projeto que só as vitórias podem prolongar o tempo de estadia, isso não é surpresa, e por isso temos que trabalhar em cima das vitórias. O sucesso no dia do jogo não é só escalar a equipe. Temos um Flamengo que a equipe escalada nunca vai ser unânime. Temos 23 jogadores, todos eles com grande nível, não só 11 base e mais dois ou três. Talvez eu vá me enganar na primeira escalação, mas depois vou encontrar o caminho. Vamos aproveitar essa quantidade e qualidade do elenco."

Pedro

O novo treinador do Flamengo também elogiou o elenco, e deu sua opinião sobre o Pedro, que "Vocês todos conhecem o Pedro e suas qualidades. É um jogador de área, com capacidade de finalização muito grande. Existem aspectos, jogou menos porque talvez em outros aspectos ele não dava o que o treinador pretendia em outras áreas. Estamos começando do zero. Acredito nele."

Conversa com Filipe Luís

Leonardo Jardim revelou, ainda, que ligou para Filipe Luís ao ser chamado para o Rubro-Negro. "Quando recebi o convite do Flamengo, e eu tenho proximidade com o Filipe, liguei para ele e disse: ‘Com certeza você não quer falar muito agora’. E também deixei claro que, se não fosse o Jardim, viria outra pessoa, porque a decisão da saída dele não teve nenhuma interferência minha."



O português chega ao Flamengo após um conturbado processo de demissão de Filipe Luís. Apesar de ter conquistado o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2025, o treinador não resistiu à pressão no início de 2026, devido aos desempenhos ruins e aos vices da Supercopa Rei e Recopa Sul-Americana. O jovem técnico acabou demitido após a coletiva de imprensa depois do jogo contra o Madureira, na última segunda-feira (5).

Declaração sobre o Cruzeiro

No ano passado, Jardim afirmou que no Brasil, não treinaria outro clube que não fosse o Cruzeiro. Questionado sobre isso, o treinador apontou que certos aspectos no dia a dia mudaram a sua visão. "Falei o que foi sentido. Me sentia bem em BH, acreditava num projeto a médio longo prazo, mas a vida nos cria surpresas, tive problemas na ordem familiar e pessoal que eu tinha que resolver. Ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes do que eu acreditava, por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro."

José Boto se manifesta

Antes da coletiva de imprensa começar, o diretor de futebol José Boto, que ficou ao lado de Jardim na apresentação, se manifestou sobre a demissão de Filipe Luís. Ele disse que as razões para tomar decisões difíceis são "sempre muitas" e dependem de contexto, mas elogiou o ex-treinador do Flamengo.



"Quando me convidaram para vir ao Flamengo, o presidente me deu uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, fiz o diagnóstico, dei a solução e o presidente aceitou. Razões são sempre muitas, dependem do contexto, e acho que não compete a nós expô-las. Acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis que, às vezes, parecem ilógicas. Posto isso, nada retira o que o Filipe fez aqui e a brilhante carreira que vai ter, o que eu já lhe disse várias vezes."

Boto elogiou Jardim e destacou sua trajetória no futebol. "A solução está aqui, o Leonardo, um treinador muito experiente e vivências em diferentes contextos, com muitas conquistas em diferentes contextos, com mais de 20 anos de carreira. É alguém que nós pensamos que pode tirar o máximo partido do melhor elenco das Américas, e isso não sou eu que digo, são vocês também [imprensa] que dizem", concluiu.

