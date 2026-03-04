Leonardo Jardim fechou com o Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 04/03/2026 20:12

Rio - O Flamengo anunciou, na noite desta quarta-feira (4), a contratação do técnico Leonardo Jardim. Ele foi o escolhido para ser o substituto de Filipe Luís e assinou vínculo válido até dezembro de 2027 com o Rubro-Negro.

O treinador assinou contrato nesta quarta-feira (4), com vínculo até dezembro de 2027, e já comandou a atividade no CT George Helal.

Chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias.

Já no primeiro dia, ele comandou o treino à frente da equipe, na tarde desta quarta-feira (4), no Ninho do Urubu. O Rubro-Negro se prepara para enfrentar o Fluminense no próximo domingo (8), a partir das 18h, no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca.

Leonardo Jardim chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias. O treinador estava afastado do futebol desde que deixou o Cruzeiro, no último mês de dezembro, devido a questões familiares.

O português era um dos nomes preferidos do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. Ele chegou a ser cotado no fim do ano passado, em meio à indefinição pela renovação de Filipe Luís.

Após um 2025 de muitos títulos, o Flamengo teve um início ruim de 2026, com vices na Supercopa Rei e na Recopa Sul-Americana para Corinthians e Lanús, respectivamente.