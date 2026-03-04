Leonardo Jardim fechou com o FlamengoDivulgação/Flamengo

Rio - O Flamengo anunciou, na noite desta quarta-feira (4), a contratação do técnico Leonardo Jardim. Ele foi o escolhido para ser o substituto de Filipe Luís e assinou vínculo válido até dezembro de 2027 com o Rubro-Negro.
Já no primeiro dia, ele comandou o treino à frente da equipe, na tarde desta quarta-feira (4), no Ninho do Urubu. O Rubro-Negro se prepara para enfrentar o Fluminense no próximo domingo (8), a partir das 18h, no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca.
Leonardo Jardim chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias. O treinador estava afastado do futebol desde que deixou o Cruzeiro, no último mês de dezembro, devido a questões familiares.
O português era um dos nomes preferidos do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. Ele chegou a ser cotado no fim do ano passado, em meio à indefinição pela renovação de Filipe Luís.
As partes chegaram a um acordo, e Filipe renovou até o fim de 2027. No entanto, na madrugada da última terça-feira (3), pouco depois da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, ele foi demitido.
Após um 2025 de muitos títulos, o Flamengo teve um início ruim de 2026, com vices na Supercopa Rei e na Recopa Sul-Americana para Corinthians e Lanús, respectivamente.
