Rio - O Flamengo anunciou, na noite desta quarta-feira (4), a contratação do técnico Leonardo Jardim. Ele foi o escolhido para ser o substituto de Filipe Luís e assinou vínculo válido até dezembro de 2027 com o Rubro-Negro.
#Bem-vindo ao Flamengo, Leonardo Jardim. O treinador assinou contrato nesta quarta-feira (4), com vínculo até dezembro de 2027, e já comandou a atividade no CT George Helal. Chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias. Apresentação à imprensa:… pic.twitter.com/u5zBs8usGy
Já no primeiro dia, ele comandou o treino à frente da equipe, na tarde desta quarta-feira (4), no Ninho do Urubu. O Rubro-Negro se prepara para enfrentar o Fluminense no próximo domingo (8), a partir das 18h, no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca.
Leonardo Jardim chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias. O treinador estava afastado do futebol desde que deixou o Cruzeiro, no último mês de dezembro, devido a questões familiares.
