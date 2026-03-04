Diego Reyes assinou com o Flamengo - Divulgação/Site do Flamengo

Publicado 04/03/2026 23:00 | Atualizado 04/03/2026 23:09

Ele vai se juntar ao elenco do sub-20, comandado pelo técnico Bruno Pivetti. O jogador mexicano vai participar de competições da categoria, como Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Carioca.

Tratado como uma promessa do futebol mexicano, o atacante acumula passagens pelas seleções de base de seu país. Apesar da pouca rodagem na equipe profissional do América, ele despertou o interesse do Flamengo pelo destaque em torneios de base e competições internacionais.

Por meio das redes sociais, o clube mexicano escreveu: "Diego Reyes será emprestado ao Flamengo. Boa sorte neste novo desafio!".