Diego Reyes assinou com o FlamengoDivulgação/Site do Flamengo

O Dia
Rio - O Flamengo oficializou, nesta quarta-feira (4), a contratação do jovem Diego Reyes, de 18, para a base. O atacante pertence ao América-MEX e assinou com o Rubro-Negro por empréstimo até o fim do ano.
Ele vai se juntar ao elenco do sub-20, comandado pelo técnico Bruno Pivetti. O jogador mexicano vai participar de competições da categoria, como Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Carioca.
Tratado como uma promessa do futebol mexicano, o atacante acumula passagens pelas seleções de base de seu país. Apesar da pouca rodagem na equipe profissional do América, ele despertou o interesse do Flamengo pelo destaque em torneios de base e competições internacionais.
Por meio das redes sociais, o clube mexicano escreveu: "Diego Reyes será emprestado ao Flamengo. Boa sorte neste novo desafio!".