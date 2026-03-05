Filipe Luís e Ivan Palanko, após o título da Libertadores - Reprodução / Instagram

Publicado 05/03/2026 07:36 | Atualizado 05/03/2026 07:37

Rio — O auxiliar técnico Ivan Palanko, um dos integrantes da comissão demitida do Flamengo junto com Filipe Luís, expressou o seu amor pelo clube em postagem nas redes sociais. O espanhol afirmou que volta para casa "meio carioca", com "exame de sangue rubro-negro" e a certeza que viveu uma experiência única.





LEIA MAIS: Flamengo anuncia a contratação do técnico Leonardo Jardim "Obrigado a todos que acreditaram e nos acompanharam neste caminho maravilhoso. Volto para casa meio carioca, com o exame de sangue totalmente rubro-negro [culpa do Filipe] e a certeza de ter vivido uma experiência e compartilhado um vestiário único, daqueles que marcam para sempre", escreveu.

Ivan também afirmou que leva na mala a "enorme alegria" de saber que seu esforço contribuiu, de certa forma, para tornar a história do Flamengo "um pouquinho maior". "A vida passa e muda muito rápido, mas a lembrança daquilo que é feito com o coração não se apaga, permanece para sempre. Flamengo, Filipe, jogadores, comissão, e Torcida, obrigado por tudo", agradeceu.

Nos comentários, o auxiliar recebeu o apoio de jogadores como Arrascaeta e Evertton Araújo. Quem também publicou uma mensagem exaltando o trabalho da comissão foi o ídolo Júnior. "Ivan,fique certo que essa passagem sua, Filipe Luís e companhia será sempre lembrada como uma das maiores na história do clube", destacou o "Maestro".