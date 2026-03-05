Filipe Luís e Ivan Palanko, após o título da LibertadoresReprodução / Instagram
LEIA MAIS: Flamengo anuncia a contratação do técnico Leonardo Jardim
Agora você pode ler esta notícia off-line
Filipe Luís e Ivan Palanko, após o título da LibertadoresReprodução / Instagram
Auxiliar de Filipe Luís se declara ao Flamengo: 'Volto com exame de sangue totalmente rubro-negro'
Espanhol Ivan Palanko recebeu apoio de jogadores
Flamengo confirma a contratação de joia do América-MEX para a base
Ele chega ao Rubro-Negro por empréstimo junto ao clube mexicano
Flamengo anuncia a contratação do técnico Leonardo Jardim
Vínculo com o Rubro-Negro vai até dezembro de 2027
Ídolo do Flamengo, Diego Ribas faz desabafo após saída de Filipe Luís
Ex-camisa 10 questionou a cultura do futebol brasileiro e revelou conversa recente com o presidente Bap
Casagrande vê 'falta de ética' em acerto de Leonardo Jardim com o Flamengo
Rubro-Negro demitiu Filipe Luís e fechou com português
Boto detalha conversa com jogadores do Flamengo após demissão de Filipe Luís
Diretor de futebol cobrou jogadores insatisfeitos com salários e atribuiu demissão do treinador à falta de responsabilidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.