Leonardo Jardim com a camisa do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim com a camisa do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 05/03/2026 10:51 | Atualizado 05/03/2026 10:51

Rio — O técnico Leonardo Jardim chega ao Flamengo com o objetivo de estancar a crise causada pelo desempenho abaixo do esperado e resultados ruins no início de 2026. O treinador português de 51 anos aposta na sua bagagem internacional, com títulos nacionais e continentais, para reverter o cenário no Rubro-Negro.



Jardim passou anos como auxiliar técnico até iniciar a carreira de treinador em 2003, na Associação Desportiva da Camacha, da quarta divisão de Portugal. Depois, ele teve trabalhos no Chaves e Beira-Mar, onde conquistou o título da Segunda Divisão portuguesa, até chegar ao Braga, onde ficou apenas na temporada 2011-12.

Em seguida, na temporada 2012-13, ele se tornou treinador do Olympiakos, e pelo time, conquistou o Campeonato Grego e a Copa da Grécia. Após os resultados positivos, ele foi contratado pelo Sporting, de Portugal, onde conseguiu o vice-campeonato, mas acabou saindo do clube na temporada seguinte.

Então, em junho de 2014, o Monaco, da França, apresentou Jardim como técnico. Ele passou cinco anos na equipe, conquistando o Campeonato Francês 2016-17 e levando o time à semifinal da Liga dos Campeões desta temporada, eliminando o Manchester City durante a campanha. Neste período, o técnico também lançou Kylian Mbappé, um dos maiores craques do futebol na atualidade, aos 17 anos.



O treinador saiu do Monaco em 2019 e voltou a trabalhar em 2021, quando assumiu o Al-Hilal, onde conquistou o Campeonato Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia.

Os resultados o fizeram se destacar no Oriente Médio. Ele também assumiu os comandos do Shabab Al Ahli e Al-Rayyan, até acertar com o Al-Ain, seu último time antes de chegar ao Cruzeiro, em 2025. No clube mineiro, ele ficou em 3º lugar do Campeonato Brasileiro e chegou à semifinal da Copa do Brasil.

O primeiro desafio de Jardim no comando do Flamengo será a final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, neste domingo (8), às 18h, no Maracanã.