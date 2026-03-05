Leonardo Jardim em treino do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Leonardo Jardim em treino do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 05/03/2026 12:01

Rio - Novo treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, de 51 anos, terá que trabalhar basicamente com o que tem neste primeiro semestre no Rubro-Negro. De acordo com informações da "ESPN", o Rubro-Negro não fará "loucuras" em contratações neste momento.

Com o fechamento da janela internacional, o clube carioca só pode fazer contratações em nível nacional. Essa possibilidade vai até o dia 27 de março. Com já deixou claro, o Flamengo tem priorizado contratações de fora por conta do alto nível do elenco.

O entendimento da diretoria é de Leonardo Jardim precisa conhecer melhor o elenco e avaliá-lo. A tendência é que o clube só volte a fazer grandes investimentos após a Copa do Mundo. No planejamento, está a investida por um atacante de peso.

Para a atual temporada, o Flamengo fez a contratação de três reforços: o goleiro Andrew, o zagueiro Vitão e o meia Lucas Paquetá, que foi o maior investimento da história do clube carioca.



