05/03/2026

Rio - O comitê executivo da Liga Profissional de Futebol da Argentina aprovou nesta semana a mudança no regulamento para as classificações para a Libertadores e Copa Sul-Americana. A ideia é que o 3º colocado avance para a Sul-Americana e que o nono colocado vá para os playoffs da Libertadores.

A Associação do Futebol Argentino (AFA) terá que modificar o regulamento. A entidade concorda com a mudança e, por isso, não vetaria a decisão. A mudança seria para as competições em 2028. Porém, a ideia tem sido criticada na Argentina e o comitê executivo da liga pode voltar atrás na decisão.

Atualmente, o terceiro colocado na classificação garante vaga na segunda fase prévia da Libertadores. Para chegar à fase de grupos, precisa passar por dois confrontos de mata-mata. A ideia surgiu após eliminações recentes do Godoy Cruz, Boca Juniors e Argentino Juniors.

Novo formato de classificação

Libertadores

Argentina 1: campeão do Torneio Apertura de 2026;

Argentina 2: campeão do Torneio Clausura de 2026;

Argentina 3: o campeão da Copa Argentina de 2026;

Argentina 4: o primeiro colocado na Tabela Anual de 2026 ou o campeão da Liga Profissional;

Argentina 5: o segundo colocado na Tabela Anual de 2026;

Argentina 6: o nono colocado na Tabela Anual de 2026.

Sul-Americana

Argentina 1: o terceiro melhor classificado na Tabela Anual de 2026;

Argentina 2: o quarto melhor classificado na Tabela Anual de 2026;

Argentina 3: o quinto melhor classificado na Tabela Anual de 2026;

Argentina 4: o sexto melhor classificado na Tabela Anual de 2026;

Argentina 5: o sétimo melhor classificado na Tabela Anual de 2026;

Argentina 6: o oitavo melhor classificado na Tabela Anual de 2026.