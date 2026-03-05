Nonato em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Nonato em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 05/03/2026 14:28

Rio - O treino desta quinta-feira (5) teve uma boa notícia para os torcedores do Fluminense, o volante Nonato, de 28 anos, voltou a treinar em campo com os seus companheiros. Ele sofreu uma lesão no músculo posterior coxa direita na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, no Nilton Santos, no último dia 22.

A lesão foi em sequência a uma outra que o jogador sofreu na mesma região contra o Bahia, no dia 5 de fevereiro. Com isso, o Fluminense prega cautela e dificilmente Nonato ficará à disposição de Luís Zubeldía para a final do Campeonato Carioca.

O jogador deverá ser preparado para a partida contra o Remo, em Belém, no próximo dia 12 (quinta-feira), pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que Martinelli e Hércules sejam titulares na decisão contra o Flamengo.

Nonato irá ganhar uma concorrência a mais em uma vaga no setor de meio-campo. O Fluminense acertou a contratação de Alisson, de 32 anos, que defendia o São Paulo e atua na mesma função do jogador.