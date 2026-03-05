Nonato em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Nonato volta a treinar e é boa notícia do dia no Fluminense
Jogador, de 28 anos, se lesionou em vitória sobre o Vasco
No Fluminense, Alisson celebra reencontro com Zubeldía: 'Voltar a sorrir'
Volante será empestado pelo São Paulo e acredita que já pode ficar à disposição
Alisson é aguardado no Rio nas próximas horas para assinar contrato com o Fluminense
Jogador, de 32 anos, será emprestado até o fim do ano
Zubeldía poderá comandar o Fluminense à beira do campo na final do Carioca
Treinador foi julgado pelo TJD-RJ nesta quarta-feira
Fluminense segue na disputa para contratar Nino; entenda
Tricolor tem a verba necessária para repatriar zagueiro, mas esbarra em condição imposta pelo Zenit
Fluminense aposta nos gringos e preenche lacunas no elenco para 2026
Chegadas de Julián Millán e Rodrigo Castillo aumenta opções do técnico Luis Zubeldía
