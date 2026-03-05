Neto tem sido criticado pela torcidaVítor Silva / Botafogo

Rio - Neto deve deixar o Botafogo nos próximos dias. O goleiro, de 36 anos, acenou positivamente para a proposta de empréstimo do Corinthians e, agora, aguarda o acordo entre os clubes para selar a sua saída, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.
Após perder espaço, Neto considerou sair do Botafogo e viu a oportunidade de ser emprestado como uma alternativa neste momento. O Corinthians ofereceu um empréstimo com divisão nos vencimentos mensais, avaliado em R$ 700 mil.
O Botafogo, por outro lado, vive um momento de reestruturação financeira. O Alvinegro considera que não há necessidade de ter muitos goleiros e, por isso, decidiu negociar um deles para aliviar a folha salarial. Fora dos últimos três jogos, Neto entrou na lista de transferências.
 
Contratado no ano passado, Neto acumulou problemas físicos e atuações irregulares. Sem conseguir passar segurança, se tornou uma figura criticada pela torcida. Nos últimos três jogos, perdeu a posição e sequer foi relacionado pelo técnico Martin Anselmi.
Neto tem sido criticado pela torcida
Neto não iniciava uma partida como titular desde janeiro, quando ainda representava o Arsenal
Neto