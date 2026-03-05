Júnior Santos no Galeão - Reprodução/Botafogo TV

Publicado 05/03/2026 16:55 | Atualizado 05/03/2026 17:10

Rio - Júnior Santos está de volta ao Botafogo. Um dos principais destaques da conquista do título inédito da Libertadores em 2024, o atacante retorna ao Glorioso após uma temporada vestindo a camisa do Atlético-MG. O jogador desembarcou nesta última quarta-feira (4), no Rio de Janeiro, e chega para aumentar a disputa no ataque.

Com a chegada de Júnior Santos, o técnico Martín Anselmi vê as opções aumentarem no ataque. O atacante tem capacidade de atuar nas duas pontas, além de centroavante. Em 2024, ele foi o artilheiro do Botafogo na Libertadores e atuou em diversas funções no ataque, além de ter feito o primeiro e o último gol alvinegro na competição.

Após a passagem de sucesso pelo Botafogo, Júnior Santos foi negociado com o Atlético-MG por cerca de R$ 48,5 milhões. Porém, o desempenho não atingiu nem perto das expectativas. O atacante sofreu com lesões e atuou em apenas 28 jogos, tendo contribuído com dois gols e duas assistências. A última vez que entrou em campo foi no dia 27 de setembro de 2025.

No Botafogo, Júnior Santos busca apagar a temporada de 2025 e recuperar o bom futebol apresentado em 2024. Ao todo, ele já disputou 118 jogos, marcou 28 gols e deu oito assistências com a camisa alvinegra. No ataque, ele terá a concorrência de nomes com Arthur Cabral e Matheus Martins, que vem sendo utilizado pelo técnico Martin Anselmi com mais frequência.